吃碘盐导致甲状腺癌多发？没证据

甲状腺癌“流行”是因为碘盐吃多了？辟谣！目前没有直接证据表明食用碘盐或碘摄入量增加与甲状腺癌的发生相关。相反，人体内的碘完全依赖自然环境的供应，一旦摄入不足就会对身体健康造成一系列的危害。特别是那些碘缺乏的高危人群更得注意。今年的5月15日是我国第28个“防治碘缺乏病日”，北京市疾控中心的专家就来和大家聊聊科学补碘。

人体内碘储备最多够用仨月

碘是人体必需的微量元素。碘和蛋白质、脂肪、糖类、维生素一样，都是人体必需的营养素。它在人体的含量仅有20至50毫克，约为身体重量的二百万分之一，属于微量元素的一种。尽管含量极低，却是机体各个系统，特别是神经系统发育所不可缺少的。此外，碘还是合成甲状腺激素的重要原料，在停止碘摄入的情况下，体内储备的碘仅够维持2至3个月。

人体的碘完全依赖自然环境的供应，一旦缺乏，就会造成机体甲状腺激素合成不足，导致一些临床或亚临床症状。如：精神不集中、易疲劳、工作效率下降等；处于生长发育期的儿童，如果甲状腺激素不足，会导致体格和脑发育落后或迟滞。

这五类人最易出现碘缺乏

哪些人群最容易受碘缺乏危害影响？北京青年报记者从北京市疾控中心了解到，孕妇、哺乳期妇女、0至3岁婴幼儿、学龄前及学龄儿童是最容易受碘缺乏危害影响的高危人群。

孕妇对碘的需要量远高于普通人群。孕妇摄入的碘除了满足本身生理需要外，还要把碘供给胎儿，确保胎儿生长发育需要。自然环境碘缺乏、孕妇妊娠反应、忌盐等都会导致孕妇碘摄入不足。胎儿所需要的碘全部来自母亲，孕妇碘营养不足会造成胎儿缺碘。如果孕期严重缺碘会出现流产、早产、死产和先天畸形。

胎儿期和婴幼儿期（0至3岁）是孩子大脑发育的关键时期。如果孩子在胎儿期和婴幼儿期缺碘，会影响大脑正常发育，严重的造成克汀病、聋哑、智力损伤等。

儿童和青少年处在生长发育十分迅速的时期，碘的需要量明显增加，对碘缺乏比较敏感，生长发育期的儿童碘缺乏会导致体格发育落后或迟滞，如：身材矮小、骨骼肌发育不良或迟滞、骨骺发育不良或闭合延迟、性发育落后或延迟，以及学习能力下降等。

看看你每天需要多少碘

人每天需要多少碘？中国营养学会推荐的每人每天碘的参考摄入量：0至6个月为85微克，6个月至1岁为115微克，1至10岁为90微克，11至13岁为110微克，14岁以上儿童及成人为120微克，孕妇230微克，哺乳妇女240微克。

我们怎样高效补碘呢？北京疾控中心的专家建议，可先考虑通过食用加碘食盐以及海带、紫菜等含碘丰富的食物补碘。除此之外，还可考虑给予含碘营养素补充剂等。人每天离不开食盐，食盐加碘具有安全、有效、简单易行、价廉、能够长期坚持的优势，是补碘的最佳途径。

由于自然环境缺碘是长期存在的，人体对碘的储存能力有限，因此补碘应遵循长期、微量、日常和生活化的原则。

不过，在此也提醒大家注意，遵医嘱的患者可停用碘盐；长期坚持食用含碘营养补充剂的人群，如产品每日供碘量大于等于150微克，并能确保每日规律服用则可停用碘盐；还有长期服药的慢性病患者，需要查看药品说明书，明确是否含碘及含碘量多少，如药物每日供碘量过大，必要时需要定期检查甲状腺功能。

甲状腺癌是碘盐惹的祸？

近年来，由于甲状腺癌的“流行”，让部分人对食用碘盐产生误解。对此，疾控部门表示，目前没有直接证据表明食用碘盐或碘摄入量增加与甲状腺癌的发生相关。且有研究提示，当前甲状腺癌的“流行”部分归因于甲状腺筛查，并与高分辨率B超的广泛应用而产生的对隐匿癌或微小癌的过度诊断相关。

自2000年以来，我国完成的各类监测或调查（碘缺乏病监测、碘盐监测、高水碘地区调查和高危地区调查）结果显示，人群碘营养总体处于适宜范围。

据了解，北京市辖区都属于环境缺碘地区，所有居民都受到碘缺乏病的威胁。为此，“持续落实食盐加碘”一直是北京的地方病防治的重点措施之一。同时，一直以来，北京也在监测居民食用盐碘含量及各类人群尿碘状况，了解人群碘营养水平，调节相关防控措施。目前北京市绝大多数居民的碘营养状况处于适宜水平。

小贴士：如何正确购买和使用碘盐？

1.应通过正规渠道购买碘盐，购买时要辨认清楚必须有包装和碘盐标识。

2.购买的碘盐要妥善保存，应放在阴凉、干燥处，避免受日光直射和吸潮，离开灶台存放，避免高温影响；存放时间不宜过长，可购买小包装碘盐，做到随用随买。

3.为减少碘损失，烹饪时不宜过早放入碘盐，宜在菜品出锅时放盐。