坚持“人物同防” 强化疫苗接种

图为5月8日，湖南省衡阳市蒸湘区南华大学新冠疫苗方舱接种点，医务工作者为大学生接种新冠疫苗。

曹正平摄（人民视觉）

5月14日，安徽省六安市启动新冠肺炎疫情控制应急预案，对主城区居民实施全员核酸检测。图为5月15日夜，来自阜阳市的核酸检测人员在集成式自动化核酸检测实验室里工作。

陈 力摄（人民视觉）

本报北京电 （记者熊建）为进一步指导各地做好新型冠状病毒肺炎防控工作，在全面总结中国常态化疫情防控和局部聚集性疫情处置工作经验基础上，结合全国疫情形势变化及研究进展，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组日前组织修订了《新型冠状病毒肺炎防控方案》，是为第八版。

国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华表示，第八版的防控方案主要修订内容涉及以下6个方面：一是完善了总体防控要求，加强外防输入政策措施，坚持“人物同防”，加强对进口冷链食品及其包装的检测和消毒工作；

二是强化组织领导和工作指导，指导地方各级党委政府建立健全疫情防控的指挥体系和工作机制，制定完善关于防疫基本行为准则、监测、流行病学调查、密切接触者判定与管理等工作文件。加强对各地防控工作的指导；

三是强化疫苗接种，持续做好重点人群和疾病传播风险较高的人群的疫苗接种工作，不断扩大接种人群范围；

四是强化疫情监测，制定了新型冠状病毒肺炎监测方案，指导各地开展新冠肺炎监测工作，落实早发现、早报告；

五是强化农村地区的疫情防控，加强社区防控，流行病学调查、隔离医学观察、核酸检测等工作的针对性指导和对口支持；

六是强化隔离医学观察管理，加强入境人员密切接触者等隔离医学观察管理和核酸检测。

“第八版防控方案更加完善。”贺青华说，全国各地要按照防控方案的总体要求及时发现散发病例或者是聚集性疫情，做到早、小、严、实，科学精准、有力、有序、有效地处置疫情，真正做到发现一起疫情、扑灭一起疫情，巩固疫情防控的成果。