助力贵州完善基本养老服务体系建设

据新华社贵阳5月16日电 （记者周宣妮）记者16日从贵州省民政厅举办的贵州养老服务体系建设专家指导委员会成立大会暨养老服务体系建设“十四五”规划和有关制度评审会上获悉，世界银行及法国开发署联合融资32亿元，助力贵州完善和健全基本养老服务体系建设。

据悉，贵州养老服务体系建设项目是世界银行在养老服务领域的全球首个结果导向型规划贷款项目。

据介绍，该项目聚焦“扩大基本养老服务的覆盖面，提升养老服务的质量，增强养老服务的效率”三大结果领域，并且设置了7项支付关联数量指标，主要活动内容涉及“开展需求评估、制定基本养老服务清单、质量标准体系建设、省级云平台建设、开展零基预算、开展运营管理改革、建立监测评估体系”等多个方面。

会上还成立了由13位专家组成的贵州养老服务体系建设专家指导委员会。据悉，贵州60岁以上老年人约593万人，占贵州省总人口的15.38%。