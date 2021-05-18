男士化妆品市场成新兴蓝海

今年“五一”假期，男士彩妆相关产品销量大幅增加。淘宝特价版数据显示，5月1日至3日，在县域消费者最爱购买的商品里，男士彩妆购买同比增长1692.6%。

过去，女性消费者一直是彩妆产品的主要购买力。随着男性对外形的要求提高，男性消费者的购买潜力逐步释放。

艾媒咨询发布“2020年‘双11’中国男性化妆品消费情况”数据显示，男士进口彩妆备货同比增长3000%。男士护肤品涨势明显，达到30%左右。“00后”男生购买粉底液的增速是女生的2倍，购买眼线产品的增速是女性的4倍。

从产品类别来看，阿里巴巴数据显示，彩妆产品中，粉底、唇膏、眼线、眉笔是男性消费者购物车中的新宠。所调查的“95后”男性群体里，18.8%的人使用过BB霜，18.6%的人使用过唇膏或口红，18.6%的人使用过眼线笔或眼线液，8.8%的人使用过眉部产品。

从消费者年龄分布来看，年轻男性更爱美。阿里巴巴数据显示，每3名购买粉底的男性里就有一名“95后”。在淘宝平台上购买素颜霜的男性消费者中，“95后”“00后”占近一半。

除了彩妆，一些男性消费者还涉足医美。艾瑞咨询此前发布的《2020年中国新白领消费行为研究报告》称，医美人群中男性占比已经高达30%。新氧数据显示，男性在“变美”这件事上更舍得花钱，平均客单价是女性的2.75倍。

北京“90后”小刘是医美机构的常客，为了治疗痘坑和痘印，他已经在医美机构购买了8000元6次治疗的卡。小刘说，每次去做治疗的时候，都会碰到很多男性消费者，“起初还觉得有些不好意思，后来大家交流了一下，发现做医美的男生其实还挺多的。不少男生朋友听说我在做医美之后，还向我‘取经’，表示想试试看。”据医美机构工作人员介绍，祛痘和治疗痘印、痘坑是男性消费者最喜爱的项目。

纹眉也备受年轻男性消费者喜爱。今年以来，超过18万男性消费者在天猫购买了纹眉服务，其中“85后”“90后”占一半，“95后”与“00后”的增速高于其他年龄段。

阿里巴巴方面表示，男性颜值经济发展迅猛，有关男性消费者的化妆品与护肤品等品牌市场热度不断升温，并趋于精细化、专业化和高端化。这也是经济快速发展、生活品质提高后的一种趋势。

相关数据显示，中国男士化妆品市场近4年来以年均7.7%的速度增长，去年市场规模约167亿元，预计此后年均增长6%-8%，到2023年将突破200亿元。中国男性颜值经济正在迅猛发展，随着男性化妆护肤意识增强，男性化妆品市场正逐渐成为一片新兴蓝海。