化妆包里九成化妆品遭细菌污染

新华社电 不少女性随身携带化妆包。英国一项研究显示，化妆包里超过九成化妆品遭大肠杆菌、葡萄球菌等致病细菌污染，卫生状况堪忧。

阿斯顿大学生命与健康科学学院研究人员检测了467份化妆品样本得出上述结论。这些化妆品包括已使用过的唇膏、唇彩、眼线笔、睫毛膏和化妆海绵。结果显示，化妆海绵问题最严重，92％携带至少一种有害细菌，眼线笔和睫毛膏各有约80％携带有害细菌，75％的唇膏携带有害细菌。调查还显示，93％的化妆海绵从未被清洗过，64％曾掉在地上。

研究人员在最新一期《应用微生物学杂志》上发表论文说，化妆包卫生问题不容小视。使用者在眼周、嘴唇等部位涂抹遭污染化妆品尤其皮肤有破口时，可能导致皮肤感染甚至败血症。研究牵头人阿姆琳·巴希尔说，消费者糟糕的卫生习惯令人担忧，化妆品生产商和监管机构“需做更多努力”来保护消费者。 （乔颖）