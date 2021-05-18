国家卫健委：5月17日新增新冠肺炎确诊病例22例 其中本土病例4例

人民网北京5月18日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月17日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月17日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例22例，其中境外输入病例18例（陕西6例，上海4例，四川2例，黑龙江1例，浙江1例，福建1例，山东1例，湖南1例，广东1例），本土病例4例（均在辽宁）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者151人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例260例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5876例，累计治愈出院病例5616例，无死亡病例。

截至5月17日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例295例（其中重症病例2例），累计治愈出院病例85963例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90894例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1016705人，尚在医学观察的密切接触者7042人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者20例，其中境外输入18例，本土2例（均在安徽）；当日转为确诊病例4例（境外输入3例）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者349例（境外输入332例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13892例。其中，香港特别行政区11825例（出院11531例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区2017例（出院1123例，死亡12例）。