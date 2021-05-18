昨天上午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第一〇八次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第五十九次会议召开，研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林，市委副书记、防控工作领导小组副组长张延昆出席会议。

会议指出，全球疫情不容乐观，病毒变异频发，国内个别地区出现聚集性疫情，再次警示我们，疫情防控形势仍然严峻复杂，只有严格坚持常态化防控策略才是保持良好形势的关键。要始终保持警惕之心，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决落实“四方责任”，坚持“外防输入、内防反弹”，加强研判监测，抓实精准防控，从严规范管理，绝不松劲、绝不手软，严防疫情输入，确保人民群众生命安全和身体健康。

会议强调，要严格国内中高风险地区人员进京管控，铁路、民航、进京检查站加强核验，各区做好落位排查和闭环管理。从严从快开展流调，所有密接者和次密接者都要及时纳入管控，做到应查尽查、应隔尽隔，不漏一人。外防输入要坚持“人”“物”同防。加强直航北京国际航班防疫管理，严格落实入境进京人员“14+7”闭环管理措施。加强重点方向进口货物防疫管理，严格入境进京货物及运输工具检测筛查，落实口岸查验、交通运输、出入库及市场流通等各环节预防性全面消毒措施。

会议强调，当前，我市疫苗接种工作已进入冲刺阶段，各区各部门各单位要坚持“标准不降、节奏不变、力度不减”，倒排工期、压茬推进，确保应接尽接。加强组织动员，针对重点地区、重点部位查缺补漏。加强科普宣传和关心关爱，做到有序衔接和精准服务。

会议强调，要毫不松懈抓好社会面防控。压紧压实属地责任，严格落实社会、企业、事业单位“五有一网格”措施，筑牢疫情防控网底。各级医疗机构要落实首诊负责制，严格排查风险人员，做好院感防控。发热门诊、小诊所和药店发挥好“哨点”作用。加强冷链食品监管。公共场所和交通场站坚持测温、验码、严格佩戴口罩等防疫措施。做好宣传引导，提醒市民群众和来京人员增强防护意识。（记者 祁梦竹 范俊生）