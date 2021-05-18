筑牢坚强屏障 护佑人民健康

2020年初，新冠肺炎疫情突如其来。

“生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。”国家卫生健康委疾病预防控制局扛起国务院联防联控机制疫情防控组牵头重任，带领全国疾控系统将党中央、国务院关于疫情防控的决策部署落实在“最初一公里”，落细到“最后一公里”，坚决筑牢保护人民健康的第一道屏障。

关键时刻需要关键担当。疾病预防控制局党支部调度党员干部尽锐出战，一方面派员第一时间赶赴武汉前线指导疫情防控，同时由局内其他党员干部组成“大后方”，立即进入战时状态，前后方密切联动，将党中央因时因势提出的不同阶段疫情防控总要求体现在修订的每一版防控方案和出台的每一项防控政策中，为各地科学精准开展疫情防控和统筹经济社会发展提供有力指导。

寄生虫病与地方病预防控制处处长焦振泉是一名有着近30年党龄的党员，2020年1月9日即前往武汉，参加疫情防控。当时武汉面临着疫情尚不明晰、诊断和救治能力不足、防护物资和医务人员短缺等问题，形势严峻、时间紧迫。焦振泉和团队一起分析研判疫情，白天到疾控中心、医院、火车站、社区等现场了解情况，晚上参加与地方的工作会议和防控组例会，会后研究安排第二天工作。“每天都在与时间赛跑、与病毒较量，平均只睡3—4个小时。”焦振泉说。从武汉回来后，焦振泉又参加了吉林舒兰、北京新发地等地的疫情防控工作。2020年9月，焦振泉获得“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”称号。

环境健康处处长李筱翠第一时间逆行出征武汉、哈尔滨、绥芬河、石家庄等防疫一线，深入方舱医院、进隔离点社区、探访华南海鲜市场、养老院、福利院、监狱等场所现场指导疫情防控，结合实战实践带领团队制定发布了多个重点场所、重点单位、重点人群的防疫技术文件，积极推动疫情防控和复工复产复学。

关键时候站得出来，是疾病预防控制局党员共同的选择。党支部书记常继乐去年1月15日奔赴武汉，担任中央指导组成员、疫情防控组组长和前线防控组临时党支部书记，将临时党支部建在疫情防控的最前线，带领大家冲锋在前，最早进驻、最晚撤离。副局长吴良2020年上半年在武汉抗疫一线奋战85天后，又先后赴瑞丽、乌鲁木齐、青岛、喀什、绥芬河、黑河等地指导疫情防控。传防处处长刘清作为联防联控机制疫情防控组的具体协调人，从疫情防控第一天起就几乎无休，坚守岗位整整一年，与前后方随时沟通联络，向各地及时指导政策。全局20多名党员干部赴武汉等一线抗疫，时间累计超过1000天，1名入党积极分子在武汉一线火线入党，2名积极分子历经疫情防控工作考验也顺利成为预备党员，党组织的战斗堡垒作用得到充分发挥。

据统计，疫情防控以来，全局参加联防联控机制会议、发布会100余场，印发防控方案7版，编制防控指南130余个，培训专业人员300万人次。转入常态化防控之前，全局同志继续保持了战时状态，行军床、盒饭、方便面几乎成了生活标配。

疾控工作兼具政治性、社会性、专业性，点多面广战线长、急难险重任务多。近年来，局党支部围绕中心、服务大局，聚焦严重危害人民群众生命健康的重大疾病，成功应对鼠疫、霍乱、布病等重大传染病疫情，大多数疫苗可预防传染病发病降至历史最低水平，艾滋病、结核病、血吸虫病等重点传染病实现传播控制、阻断或消除，因癌症、心脑血管病等重大慢性病导致的过早死亡率明显下降，社会心理服务和心理危机干预体系逐步规范，环境健康工作体系持续稳固……

疾病预防控制局青年党员干部多，如何将他们凝聚起来？党支部以青年理论学习小组为主要载体，加强青年理论武装和思想引领，坚持学思用贯通、知信行统一，2020年，青年理论学习小组开展线下集中学习5次。疫情发生后，集中学习存在困难，于是开辟了线上学习渠道，通过微信群组织学习。学习中，青年理论学习小组注重将政治理论学习与业务知识学习相结合，大家在工作之余参加新冠病毒核酸检测和新冠肺炎流行病学调查在线培训，提升疫情防控能力和水平。

当前，疾病预防控制局还承担着推进全国新冠病毒疫苗接种的重任。“我们将以获得中央和国家机关创建模范机关标兵单位殊荣为激励，进一步发挥党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用，为持续推进疫情防控和维护人民健康作出新的更大的贡献。”常继乐说。

《 人民日报 》（ 2021年05月18日 06 版）