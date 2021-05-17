气象专家解读近期强对流天气

近期，我国多地出现强对流天气，部分地区出现龙卷风。5月15日10时，中央气象台升级发布强对流天气黄色预警。当前强对流天气有何特点？在什么样的条件下会出现龙卷风？龙卷风为何难预报？如何应对防范龙卷风？中央气象台首席预报员张涛为公众进行了权威解读。

当前我国强对流天气有何特点？

张涛表示，当前我国强对流天气主要特点为高发、类型多、极端性较强、影响范围广。目前我国进入强对流高发期，且类型复杂、混合，包括风雨、雷电、极端大风、极端降水、龙卷风等，主要集中在长江中下游地区。

4月中旬以前，也就是初春这段时间，云南、华南、江南中南部等常年较多出现强对流天气的地区，一直处于强对流偏少偏弱的情况。4月中旬以后，强对流天气显著增多，并且位置相对在偏北的地方，江南北部、江汉、江淮、华北、黄淮等地都出现了极端强对流天气。

近期强对流天气为何多发频发？

张涛介绍，强对流天气的成因主要是在大气层形成上层冷、下层暖的一个不稳定层结。随着春转夏季节进程的推进，这样的条件越来越易出现。具体表现为，低层南方暖湿气流加强，向北输送的暖湿空气带来大量的水汽和热量，同时，春夏之交太阳辐射能量较强，进而导致低空大气升温都非常有利。暖湿气流的输送和太阳辐射的双重影响，使低层很容易形成一个高温、高湿的下暖湿结构。西边高空槽带来的干冷空气，叠加在低层暖湿气流之上，就形成了上冷下暖的不稳定层结。一旦有北方冷空气南下，或者地形因素触发，就会激发对流发生，然后随着冷空气东移南下的带动，自西北向东南等多地就会出现强对流天气。龙卷风的发生除了强对流具备的条件外，还需要低空急流比较强，使发生龙卷风的概率大大增加。

龙卷风可以预报吗？

张涛表示，龙卷风是一种很少见的局地性、小尺度、突发性的强对流天气，是在极不稳定的天气状况下，由空气对流运动造成的强烈的、小范围的空气涡旋,发生至消散的时间在几分钟到几十分钟。

从监测角度来说，目前无论是国内还是国外，对于龙卷风的监测都是很困难的，现有气象观测设备难以直接监测到龙卷风。因为龙卷风的尺度非常小，这就意味着龙卷风被气象观测站捕捉的几率小，几乎没有直接观测数据。正因为如此，龙卷风的直接认定依赖目击。

龙卷风的预报预警是世界性难题。目前，对龙卷风发生的可能性是具有早期预报能力的，但对于何时何地出现的相对精准的预报预警，一部分可以达到分钟级，一部分则完全不可能预报。这依赖于龙卷风自身的强度以及与雷达站网的相对距离。

如何应对龙卷风？

张涛表示，对龙卷风的防范应有三个层面：一是发生前几小时至几天，天气预报会对龙卷风背景即强对流天气发生的可能性有较可靠的推测，这时起应加强对后续临近预报预警的关注；二是当关注到数分钟至数小时前发布的临近预报预警时，要减少外出，在安全场所回避强对流天气和可能发生的龙卷风；三是已经面临龙卷风威胁时，如果在户外，要观察龙卷风动态及时避开其行进路径，如果在室内，则远离门、窗和房屋的外围墙壁，躲在比较坚固的、永久性钢筋混凝土结构建筑物中抱头蹲下，最安全的地方就是地下室或半地下室；在电杆倒下、房屋倒塌等紧急情况下，应及时切断电源，以防止电击人体或引起火灾；乘汽车外出遇到龙卷风时，应立即离开汽车，到低洼地躲避。 本报记者 骆倩雯