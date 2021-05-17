中日互联网医院正式运行 患者可用手机在线复诊

中日友好医院互联网医院（简称中日互联网医院）正式运行。患者可登录“中日互联网医院”手机应用程序进行诊前咨询和在线复诊。此外，中日互联网医院还融合了互联网诊疗和远程医疗，可为患者提供便捷的远程会诊或转诊服务。

中日互联网医院诊疗服务涵盖大部分常见病、多发病和慢性病，患者足不出户在线复诊后就能送药到家，同时可以得到经常性诊疗、康复指导或药学指导。中日友好医院副院长崔勇介绍，作为国家远程医疗与互联网医学中心，中日医院远程医疗协同网络已覆盖5400余家医院和2600余家专科医联体成员单位，中日互联网医院充分利用这一资源优势，为患者提供便捷的远程会诊服务。

目前互联网诊疗只能提供在线复诊服务，中日互联网医院通过开设联合门诊形式，与基层医院合作帮助新发患者在发病初期就能找到专家。患者可在当地医院申请中日互联网医院联合门诊，专家与当地医师一起接诊基层首诊患者。此外，中日友好医院已经建立了互联网药房，可兼容线下就诊和互联网医院的药品配送，依据患者互联网预约订单把药品配送到家。（记者杨绪军）