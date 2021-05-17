中高风险地区来京人员及时报告

北京市疾控中心通报安徽省3例确诊病例在京密切接触者调查情况。流行病学调查显示，安徽本土确诊病例在京共有28名密切接触者，其中包括1名网约车司机。

5月13日至14日，本市在收到安徽省疾控中心确诊病例吕某、张某某和李某某密切接触者协查信息后，第一时间启动应对机制，市、区两级疾控中心立即开展调查核实。在确诊病例所乘火车同行人员、在京乘坐网约车司机，以及在皖、在辽接触人员中，判定在京密切接触者共有28人，涉及11个区，其中，丰台区7人、西城区5人、海淀区4人、顺义区2人、房山区2人、朝阳区2人、东城区2人、通州区1人、昌平区1人、大兴区1人、密云区1人。密切接触者的密切接触者共有167人。昌平区的密切接触者为网约车司机，核酸检测结果为阴性。截至目前，24名密接者和141名次密接者以及231件环境样本经过核酸检测均为阴性。其他样本检测工作正在进行中。

疾控部门提醒市民，继续增强防护意识，继续坚持非必须不出境，非必须不去中高风险地区旅行或出差。中高风险地区来京人员应及时主动向所在社区和单位报告，配合并支持社区采取的中高风险地区人员排查、隔离、核酸筛查、健康监测等管控措施。

疾控部门呼吁市民积极接种新冠疫苗。疫苗是预防疾病最有效的措施，市民应按照社区或者单位安排积极预约接种，新冠病毒灭活疫苗要接种两剂，如果没有完成全程接种，获得的保护效果就会打折扣。如果已接种第一剂，要按时完成第二剂接种。（记者孙乐琪）