国家卫健委：5月16日新增新冠肺炎确诊病例25例 其中本土病例5例

人民网北京5月17日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月16日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月16日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例25例，其中境外输入病例20例（浙江8例，上海6例，广东4例，湖南1例，四川1例），本土病例5例（辽宁3例，安徽2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例25例，解除医学观察的密切接触者354人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例259例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5858例，累计治愈出院病例5599例，无死亡病例。

截至5月16日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例291例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85945例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90872例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1016014人，尚在医学观察的密切接触者6502人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（境外输入1例）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者347例（境外输入331例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13556例。其中，香港特别行政区11824例（出院11525例，死亡210例），澳门特别行政区50例（出院49例），台湾地区1682例（出院1116例，死亡12例）。