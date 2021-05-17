安徽所有感染由培训活动引起

安徽省合肥市肥西县一线医护人员正在帮市民做核酸检测。 新华社发

13日14时57分，安徽省六安市裕安区卫生健康委员会通报“就诊患者发现一例阳性检测者”，引起社会高度关注。截至16日12时，安徽省累计报告确诊病例增至7例、无症状感染者7例。72小时以来，能否确定感染路径？如何快速排查密接者？记者进行了实地调查。

文/新华社记者张紫赟、周畅、徐鹏航、陈席元、陈诺、徐海涛、汤阳

病例

安徽

六安5例确诊病例+7例无症状感染者

合肥2例确诊病例

辽宁

营口5例确诊病例+8例无症状感染者

沈阳2例确诊病例

检测

六安

核酸采样1046372份，已出结果966622份。

合肥

核酸采样169855份，已出结果169781份。

疫苗

合肥

13日疫苗接种15.17万剂次，创合肥单日最高纪录；14日疫苗接种36.41万剂次，再创新高。

最新研判：

安徽疫情规模性扩散

可能性基本排除

截至16日12时，安徽省再增2例确诊病例，至此该省累计报告确诊病例增至7例、无症状感染者7例，其中六安市裕安区确诊病例5例（含16日新增2例）、无症状感染者7例，合肥市肥西县确诊病例2例。

安徽省卫健委副主任董明培介绍，安徽省所有的感染都是由摄影培训活动引起，集中在六安市裕安区的某某影楼和合肥市肥西县的某某酒店。目前的感染者，有些是某某影楼的员工，有些是到某某影楼拍照，有些是参加培训活动或其密接者。

根据发布信息，截至16日中午12时，六安市核酸采样1046372份，已出结果966622份，除报告的确诊病例和无症状感染者外，其他均为阴性。合肥市核酸采样169855份，已出结果169781份，除报告的确诊病例外，其他均为阴性。目前，感染者全部集中在六安市裕安区和合肥市肥西县。董明培介绍，根据专家研判，安徽省内疫情规模性扩散的可能性基本排除。

对于疫情流调溯源情况，董明培介绍，安徽之前报告的确诊病例李某某和吕某均为外地临时来皖开展摄影培训业务人员。专家研判，李某某、吕某可能仍然不是本轮疫情零号病人，近期她们的活动轨迹跨越多省市，需要大家一起协作，尽快查明源头，得出科学结论。

为科学溯源，安徽省疾控中心对患者标本进行基因测序，未发现引起高致病、高传染性的突变位点，不属于目前印度、南非等流行的高传染性变异株。

全国疫情：

中风险地区升至13个

截至16日晚上，全国现有13个中风险地区，包括安徽省3个中风险地区，分别为六安市金安区浙东商贸城、裕安区百川明庭小区，合肥市肥西县上派镇卫星社区金云国际商住楼；辽宁省10个中风险地区，分别为营口市盖州市陈屯镇杨店村，鲅鱼圈区熊岳镇宜城社区、和平社区、站前社区、北关社区、幸福社区、胜利村、丽华村、黎明村，沈阳市和平区文艺路艺园小区。

经流行病学调查，安徽一名新冠肺炎确诊患者近期曾两次停留北京，引发关注。5月15日，北京市疾病预防控制中心通报，经流行病学调查，已在确诊病例所乘火车同行人员、在京乘坐网约车司机，以及在皖、在辽接触人员中，判定在京有密接者28人，涉及11个区；密接的密接（即次密接）167人。其中昌平区的密接者为网约车司机，核酸检测结果为阴性。

据了解，上述人员均已按要求采取管控措施，相关场所已消毒。截至15日，24名密接者和141名次密接者，以及231件环境样本经过核酸检测均为阴性。其他样本检测工作正在进行中。

与病毒“赛跑”的72小时

险 “关键传播者”跨3省5地

疫情中，27岁女子李某某的行踪成为焦点——她于13日被合肥市肥西县通报为确诊病例。经过多地的流行病学调查，李某某近半个月的行动轨迹逐渐还原：跨3省5地开展培训，与安徽、辽宁多名确诊病例及无症状感染者有关联。

李某某是江苏省无锡市一公司的员工，4月26日从甘肃兰州经辽宁大连前往营口，与其从北京赶来的同事吕某，共同参加当地一家摄影基地的培训。5月1日，她从营口经大连飞至合肥，然后乘机场大巴到六安市，在当地影楼开展培训。5月8日，其到达合肥市肥西县，入住当地酒店。李某某在合肥期间，吕某又从营口经北京至合肥，11日凌晨入住李某某同一酒店同一房间，后期也成为确诊病例。

营口、六安两场培训的多位参与人员均在近日确诊，其中此轮疫情首位被通报的病例——六安张某某正是当地影楼参与培训的人员之一，其同事李某共同参加培训，亦被确诊为新冠肺炎。此外，六安7名无症状感染者均为当地影楼、摄影公司员工。

急 3天5场发布会回应关切

13日晚，六安市新冠肺炎疫情防控应急综合指挥部办公室（下称：疫防办）召开第一场发布会，通报阳性检测者张某某确诊为新冠肺炎，其没有离开安徽，但近期与来自省外的疑似阳性人员李某某在影楼培训时有密切接触。当晚，肥西县卫健委通报称李某某确诊。初步排查李某某在肥西的密接者和次密接者共122人，均实施隔离观察。

14日上午，合肥市疫防办召开发布会，通报肥西确诊病例增至2例，新增病例吕某为李某某的同事，公布两人行程轨迹。合肥市卫健委副主任张晓峰在会上介绍，初步流调密切接触者458人，其中267名在肥人员已落实管控。

约10个小时后，安徽省疫防办召开发布会，通报安徽确诊病例增至4例，疑似病例1例。据安徽省卫健委副主任董明培介绍，两地实施精准管控，六安已管控小区、单位、楼栋8个，合肥对所涉酒店实施封闭管控。

14日晚，六安市疫防办召开发布会，通报该市又新增1例确诊患者和7名无症状感染者，至此安徽确诊病例增至5例。

15日傍晚，合肥市疫防办召开发布会，通报已查在合肥密接、次密接1031人，均已集中隔离观察；截至15日11时，共采集核酸样本12万余份，已检测11万余份，结果全为阴性，其他结果待出。

严 “千人驰援、百万检测”布下防控链

疫情发生后，六安市、合肥市迅速启动应急预案，调派流行病学调查、核酸检测、医疗救治、环境消杀、社区防控等工作队伍，紧急处置。国家卫健委也派出专家组前往安徽指导工作。

为精准防控，合肥市出台8项举措，如暂时关闭中风险地区非生活必需的文娱场所，封闭管理养老院、福利院等场所。六安市提出不举办群体性聚集活动。考虑到六安市核酸检测任务较重，安徽省紧急组织阜阳、安庆两市，选派核酸检测人员1062人和设备支援，14日全部到岗。本次支援力量将增加六安14万人次左右的单日检测量。截至16日11时，六安市累计核酸采样超104万份，已出结果96万余份，无新增阳性。16日下午，六安主城区样本检测将全部完成，各地支援医疗队陆续返程。

自13日起，合肥多个疫苗接种点出现排队现象。数据显示，合肥市13日疫苗接种15.17万剂次，创接种以来合肥单日最高纪录；14日疫苗接种36.41万剂次，再创新高。“今天，省疫防办又调拨一批疫苗到合肥市，疫苗供应总体有保证。”张晓峰在15日的发布会上说。

16日午间，六安市疫防办通报，对裕安区有关单位和个人违反首诊负责制进行调查处理，包括停业所涉卫生服务站、对擅自接诊发热病人的医师追究法律责任、裕安区卫健委主要负责人与分管负责人停职等。