国家卫健委：5月15日新增新冠肺炎确诊病例18例 其中本土病例4例

人民网北京5月16日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月15日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月15日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，其中境外输入病例14例（广东5例，云南3例，上海2例，内蒙古1例，河南1例，四川1例，陕西1例），本土病例4例（均在辽宁）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例6例，解除医学观察的密切接触者336人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例262例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5838例，累计治愈出院病例5576例，无死亡病例。

截至5月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例291例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85920例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90847例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1014784人，尚在医学观察的密切接触者5659人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入14例，本土5例（均在辽宁）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察12例（境外输入10例）；尚在医学观察的无症状感染者346例（境外输入328例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13345例。其中，香港特别行政区11821例（出院11522例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1475例（出院1116例，死亡12例）。