大连：安徽病例在大连密切接触者核酸检测均为阴性

新华社大连5月15日电（记者蔡拥军、郭翔）记者从大连市人民政府新闻办公室15日召开的新闻发布会上获悉，安徽省病例李某某在大连密切接触者核酸检测均为阴性，排除在大连被感染的可能。

大连市卫生健康委副主任赵连表示，5月13日20时54分，大连接到辽宁省疾控中心转来的安徽省病例李某某的协查函，得知李某某4月26日和5月1日两次途经大连。大连于5月13日连夜开展排查和流行病学调查，对相关人员进行隔离管控和核酸检测，全面做好疫情防控各项工作。李某某在大连密切接触者核酸检测均为阴性。

赵连说，李某某在大连行程轨迹较为简单，近似于点对点转运的过程，无入境人员接触史，并全程佩戴口罩，没有接触大连其他社会面成员，排除在大连被感染的可能。

通过流行病学调查，截至5月14日24时，大连共确定李某某密切接触者178人，其中本地密切接触者48人。判定密切接触者的密切接触者160人。所有人员已全部转运至隔离酒店进行集中隔离医学观察，核酸检测均为阴性。