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1738人皆阴性 大连来榕无症状感染者接触者核酸检测结果公布

2020年07月30日13:04 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州7月30日电（吕春荣）29日晚，福州市卫生健康委员会发布了“关于大连来榕新冠病毒无症状感染者的接触者采样检测进展情况”的通报。通报称，7月28日公布的已采样检测的迟某某相关接触人员1738人，新冠病毒核酸检测均为阴性。

　　福州卫健委28日发布的消息显示，市、县有关部门继续对大连输入的新冠病毒无症状感染者活动轨迹涉及场所的相关人员进行摸排，截至28日18时，共对1738人采样检测。1738人包括迟某某的密切接触者25人，其工作生活场所及周边、所乘交通工具以及其他活动轨迹涉及的相关人员1713人。

　　福州卫健委提醒，请市民朋友继续保持警惕，提高个人防护意识，在人员聚集的公共场所要科学佩戴口罩，保持1米以上社交距离，养成良好的卫生习惯，勤洗手、少聚集，生活办公场所要勤通风。近期尽量不要前往国内中高风险地区，如确需前往，务必做好个人防护。如有发热、咳嗽等症状，及时到医院发热门诊就诊。

(责编：许晓华、李轶群)


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