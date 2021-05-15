业界建言职场健康需多方合力 全方位加强权益保障

“员工的健康关系着企业的生产力和可持续发展，也关系着背后无数个家庭的幸福美满。”

“疫情防控常态化背景下，有效地保障企业员工的健康，建立可持续的职场健康管理体系，是每个企业必须面对和破解的难题。”

“服务好、保障好职工人群的健康权益，是我们的重要目标之一。”

职场健康管理与健康保障论坛现场

5月13日，由人民网·人民健康与中国健康管理协会主办，北京大学公共卫生学院与友邦人寿保险有限公司支持的职场健康管理与健康保障论坛在京举办。与会嘉宾围绕提升职工健康工作水平，保障职工职业健康权益等话题展开探讨分享。

中国健康管理协会常务副会长任国荃在致辞中指出，很多常见病、多发病、突发病对职工健康都会带来不利影响，迫切需要采取科学有效的办法加以预防和解决，这也是健康管理、健康保障的重要内容之一。“希望通过本次活动能够将一些行之有效的经验做法推广出去，提高职工健康水平。”任国荃表示。

“我国就业人口占总人口的1/2以上，同时，劳动者的职业生涯大多超过其生命周期的1/2。这两个‘1/2’决定了职工健康工作是极为重要的。”中华全国总工会原副主席、中国健康管理协会专家委员会主任张世平在会上表示，随着新技术、新材料、新工艺的广泛应用，新的职业危害因素也在不断出现，职业健康工作面临多重压力和挑战。

张世平指出，全国总工会把加强劳动保护督察，维护劳动者健康权益作为自身重要职责，配合实施国家职业病防控规划和相关评估工作，出台了《深化工会参与尘肺病防治工作意见》，推动尘肺病防治的攻坚行动。联合开展职业病防治法宣传周和职业健康传播作品征集以及安康杯·安全生产劳动竞赛等活动。加大了职业病防治的源头干预，参与职业病危害事件的调查处理，督促用人单位落实职业病防治主体责任。在全国总工会、国家卫健委、国家文旅部、国家体育总局的指导下，中国健康管理协会还发起了全国职工健康促进工程，更好地为职工健康服务。

友邦人寿保险有限公司执行董事及总经理张晓宇在作题为《发挥商业保险企业主体责任，助力构建完善健康保障服务》的主题演讲中指出，保险在健康医疗体系中具有重要作用，保险公司也可以从简单的“支付者”转变为消费者的“健康管理伙伴”。同时，也要发挥平台资源，有效衔接医疗健康服务的各个环节，提供全方位健康管理服务。“对于职场健康，友邦也在围绕身体健康、心理健康和财富健康等多方面探索建立完整的保障体系。”张晓宇介绍。

在《以员工需求导向的职业人群健康保护》主题演讲中，北京大学公共卫生学院教授常春介绍了其在职场健康建设方面的调研情况。在调研分析的基础上，他建议，做好职场健康需要从四个方面入手：一是将健康融入所有政策，在国家政策基础上，具体到单位、企业的政策制度保障也要有相应的落实和补充；二是根据员工健康的需求制定活动规划，更好地满足多样化健康服务需求；三是营造职场健康文化，引导大家主动关注、主动参与；四是做好保障，包括员工健康保障和经费保障，多方筹资、整合运用，助力职场健康。

嘉宾探讨“职场健康管理服务模式探索”

在“职场健康管理服务模式探索”圆桌论坛环节，江苏省疾控中心职防所副所长张巧耘、中国职工国际旅行社副总经理王宗昌、杜邦公司医疗总监陆蕙、三星电子（苏州）半导体有限公司副总经理李成春共同探讨了职场健康管理模式的新技术、新理念，并分享了相关典型案例。

嘉宾探讨“健康大数据构建职场健康新生态”

在“健康大数据构建职场健康新生态”圆桌论坛环节，中国健康管理协会副秘书长、中华预防医学会健康风险评估与控制专业委员会副主任委员李明，友邦人寿保险有限公司团险事业部负责人陈睿，中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所研究员李朝林，深圳华大基因有限公司北区肿瘤负责人许大鹏共同围绕健康大数据对企业管理、保险行业发展及职工健康权益保障的重要作用展开探讨与分享。

会上还进行了“2020健康企业优秀案例”发布仪式。为保障广大职工的职业健康权益，加强健康企业建设，助力健康中国战略的实施，2020年底，人民网·人民健康与中国健康管理协会联合主办了“2020健康企业优秀案例”推荐展示活动，根据《健康企业建设规范（试行）》文件要求，聚焦全面健康企业建设、企业健康环境、员工的健康管理与服务、健康文化和模式创新五个维度。