2021全国县级医院综合能力提升典型案例宣传活动广东站召开

“加强人才队伍建设，全面提升县级医院综合能力。”“关注县级医院服务模式和管理体制的创新，满足健康县域建设对县医院新角色、新使命、新任务的要求。”5月9日，由国家卫生健康委医政医管局指导，人民网·人民健康和中国县域医院院长联盟联合主办的“全国县级医院综合服务能力提升案例宣传活动广东站”在广州举办。广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任、广州呼吸健康研究院副院长李时悦出席并主持会议。

广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任、广州呼吸健康研究院副院长李时悦。

广东省卫生健康委医政医管处副处长郭未艾表示，近年来，广东省认真跟进县级医院提升能力的工作情况，发挥先进典型县级医院引领模范作用，通过组团式帮扶，加强人才队伍建设，全面提升县级医院综合能力。当前县级医院也面临人才、专科建设等方面的短板，希望通过本次会议的交流和探讨，进一步提高县级医疗质量，助力实现“大病不出县”。

广东省卫生健康委医政医管处副处长郭未艾。

中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员周生来表示，县医院要承担防止因病返贫，巩固脱贫攻坚的重要任务。县域的发展绝不能简单地复制三甲医院的发展模式，不仅要注重临床技术能力的提升，更要看到服务水平的提升、管理水平的提升的重要性和紧迫性。要关注县级医院服务模式和管理体制的创新，满足健康县域建设对县医院新角色、新使命、新任务的要求，将由以“疾病为中心”向以“人民健康为中心”转变落实到临床实处。

中国县域医院院长联盟医院发展专家委员会主任委员周生来。

湖北省宜昌市疾控中心副主任张培表示，通过信息化建设将技术服务和医院管理进行串联，是实现紧密型医共体的有力支撑。紧密型医共体必须与信息化建设同步推进，将不同医疗卫生机构的资金、技术、人才、物资进行再配置，由“单兵”变为“集团”，使乡镇卫生院、社康医院成为“一家人”，完成分级医疗的相关要求。依靠信息化迅速实现资源下沉和重心下沉，实现预约就诊的双向互动。

湖北省宜昌市疾控中心副主任张培。

在圆桌论坛环节中，多位院长就县医院服务能力提升的相关话题进行探讨。

从左到右依次为：广州医科大学附属第一医院副院长黄伟青；开平市中心医院党委副书记、院长甄锦焕；南方医科大学珠江医院事业发展部主任、医联体运营中心主任王志远；南方医科大学珠江医院副院长冯常森。

南方医科大学珠江医院事业发展部主任、医联体运营中心主任王志远表示，南方医科大学珠江医院医院通过专科联盟的方式，为群众打造同质化、优质的专科服务。进一步推广专科联盟建设的经验，搭建专科发展的健康生态圈，实现医、教、研、管四方面的协作。提出“专科经验双提升”的模式，精准调研、精准协作、精准帮扶，采用项目管理的方式，帮扶县级医院建设专科，进一步实现医院同县级医院专科之间业务运作一体化，病人就医一体化。

广州医科大学附属第一医院副院长黄伟青表示，县级医院要进行现代医院管理理念转变，着力提升医疗技术，让老百姓在县域完成基本常见病的诊疗。此外，要强化县级医院信息建设同质化管理，通过远程会诊和互联网+等建设，进一步推动县域医院的发展。

开平市中心医院 党委副书记、院长甄锦焕表示，专科联盟帮扶政策对县级医院技术提升十分有效，通过向三甲医院借力的方式，根据当地的常见病、多发病在县医院逐渐形成一支稳定的本地技术力量。此外，胸痛中心的建设对县域胸痛专病的服务能力提升，也是一个好的模式。

在广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任、广州呼吸健康研究院副院长李时悦和中山大学附属第一医院副院长陈旻湖主持的专科圆桌讨论环节，多位专家就县域专科建设相关话题进行了深入交流和探讨。

广州医科大学附属第一医院呼吸与危重症医学科主任、广州呼吸健康研究院副院长李时悦表示，希望在学科建设方面建立规范化的标准和体系，并以此为抓手，着力提升县级医院专科能力。此外，县级医院由于各方面条件的限制，在进行诊疗技术提升时，要结合自身具体情况，开展适宜技术的提升。

复旦大学附属华东医院心内科方唯一表示，经济和人才是专科建设的关键，要着力提升县级医院人才培养，学科带头人对于医院和学科的发展至关重要，将人才培养起来，学科发展就有希望。

中山大学附属第一医院妇科副主任沈慧敏表示，在基层医生的培养过程中，“如何把病人留在当地”是一大难题。医联体建设中，需要同当地具体情况相结合，注重人才培养，进一步提升县级医院的诊疗水平。

中国人民解放军南部战区总医院心内科主任向定成提出，在医联体、医共体和专科联盟建设中，要整合区域内医疗资源，以危重症作为突破口，区域协同，强调信息化建设，着力提升诊疗能力。

“县级医院综合能力的提升中，医疗技术是核心。”中山大学附属第三医院妇产科李小毛表示，要加强医院间的联动和学习，均衡人才分配，推进科室建设和专科能力的提升，将筛查放在基层，推动分级诊疗的发展。

普宁市人民医院妇产科主任陈兰荭表示，普宁市人民医院近年来通过妇科联盟和医联体的建设，逐步提升诊疗能力，为患者提供检查和随访服务。在县级医院人才培养方面，可以通过定期进修的方式，让更多的县级医生了解和学习到更多的新技术，助力医疗水平的提升。

据悉，本会议由诺华制药、先声药业和拜耳医药保健联合公益支持。