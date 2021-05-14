我国灭活疫苗对变异株有效吗？能否及时更新？中疾控专家解答

人民网北京5月14日电 （张文婷）今日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍“外防输入”和疫苗接种有关情况。会上，中国疾控中心研究员、科研攻关组疫苗研发专班专家组成员邵一鸣就大众关心的新冠病毒疫苗接种情况进行了详细解答。

我国新冠灭活疫苗对变异病毒仍有效

去年年底以来，新冠病毒新的变种不断出现。国外研究表明，有的变种对于疫苗效果有一定影响。谈及目前我国接种的疫苗能否抵抗这些新的变异病毒这一问题，邵一鸣表示，国内疫苗研制企业和疫苗研究机构对这个问题非常重视，已开展了一系列研究。病毒变异株是一个永恒的主题，在传播过程中病毒会一直变异，国内和国际一直在追踪。

“我们可以将新冠变异病毒粗略分成两大类，一个是去年上半年流行的早期变异株。研究结果显示，这些变异株不会影响我国疫苗的保护效果。第二类是列入世卫组织关注名单的几个变异株，比如英国变异株、南非变异株、巴西变异株等，对这几个毒株，临床试验数据、交叉中和抗体保护数据以及更为重要的百万人规模的真实世界研究显示，我们国家的灭活疫苗和国外的mRNA疫苗，对南非变异株、英国变异株、巴西变异株仍有效。”邵一鸣说道。

他提到，值得注意的是，病毒变异株依然会不断出现，但是必须有一个条件就是病毒要不断地传播。目前，现有疫苗对多数变异株仍然有效，所以大家要尽快接种疫苗，只要通过疫苗接种建立起免疫屏障，把病毒传播阻断，变异株的发生就会被阻断。

在发布会上，邵一鸣表示，中国呼吁世界上有能力的国家，尽快大规模接种疫苗。“只有全球建立免疫屏障，才能阻断变异病毒在各国的发生和传播，才能最后终止新冠疫情。”他说。

已经针对变异株开展研究 有能力及时更新疫苗

近期，印度已经出现了双重变异甚至三重变异的毒株，对此，我国的疫苗研发工作将有何特别安排呢？邵一鸣表示，这是当前我国疫苗研发的一个重点，会通过国际合作等途径第一时间获取变异株。

邵一鸣提到，目前，有关部门已经针对若干个变异株开展研究，同时也在评价现有疫苗。

他说，我国灭活疫苗应对变异株是非常快捷的，因为对变异株进行一定的培养鉴定后，整个疫苗生产工艺不需要做任何变更，只需要在投料端将原疫苗株改为新变异株，经过一个周期就可以产出变异株的新疫苗。所以说只要检测数据和研究结果显示应该更新疫苗了，我们就有能力做到及时更新疫苗，并提供给人群开展接种。”