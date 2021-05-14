别误解了“不撤销隐瞒患癌史婚姻”

忠诚、坦白、信任是婚姻最本质的要求，如果婚后意外得知对方隐瞒病史，这样的婚姻你能接受吗？《民法典》实施以来，已出现不少因隐瞒病史而撤销婚姻的案例。近日，“丈夫隐瞒患癌史妻子起诉撤销婚姻被驳回”话题又引起网友讨论：甲状腺癌属于重大疾病吗？伴侣婚前隐瞒甲状腺癌病史，该怎么办？

据报道，江苏南通女子小张和丈夫恋爱一年后结婚，婚后意外发现他在服药。丈夫坦白曾患甲状腺癌，现已治愈，不影响生活生育。小张认为他隐瞒重大疾病，剥夺了自己的婚姻自主选择权，起诉至法院要求撤销婚姻。最终，法院依法驳回了小张撤销婚姻的诉讼请求，不予撤销婚姻。

这类案例很容易引发误解误读。对于这名隐瞒患癌史的丈夫而言，既然法院都不支持对方的诉讼请求，似乎表明他隐瞒患癌史的做法并无不当。对于社会而言，既然隐瞒患癌史都能让婚姻延续下去，那么，将来患病一方尽管隐瞒就行，只要不属法定的重大疾病范畴，对方想离婚可没那么容易。然而，这样的理解不仅是错误的，而且是十分有害的。

法律是严谨的，不应当留下丝毫含糊的空间。法律规定，一方患有重大疾病，但婚前没有如实告知另一方，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。然而，我国现行法律对重大疾病没有明确界定，法院参照母婴保健法相关规定，婚前应当进行医学检查的有三类疾病，分别是“严重遗传性疾病”“指定传染病”“有关精神病”。但甲状腺癌不属此列。参照《重大疾病保险的疾病定义使用规范(2020年修订版)》，Ⅰ期或更轻分期的甲状腺癌，也不属于恶性肿瘤。法律如此判决合法而合理，这个判决结果应该得到原告的尊重。

不过，法律是最低限度的道德，不违法只不过是一个最低的标准，在这个标准之上还有道德，道德对人提出了更高要求。这就意味着，即使这名丈夫的行为不违法，但也可能违反了基本的道德标准。当对方并没有表示要放弃知情权，而自己刻意隐瞒时，至少可以说明，这名丈夫诚信有亏，道德方面是存在很大问题的，甚至突破了道德底线。婚姻以互信为基础，不讲诚信、不尊重对方，即使法律上不能撤销婚姻，道德这一关也是过不去的。

夫妻一方不诚实，容易导致感情破裂，不诚实和感情破裂，又都属于离婚的常见理由。这名妻子可以更换一个理由，选择与丈夫协议离婚，或者向法院起诉要求离婚。用这种方式，给婚姻中不诚实、不道德的行为以教训，并可避免类似案件被误解误读，使人误以为夫妻一方隐瞒在理、受到欺骗一方却没办法维护自身权益和尊严。