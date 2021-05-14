传承医者仁心 守护生命健康

习近平总书记指出，要科学总结和评估中西药在治疗新冠肺炎方面的效果，用科学的方法说明中药在治疗新冠肺炎中的疗效。

日前，北京中医药大学援鄂医疗队（东直门医院、东方医院）荣获全国工人先锋号称号。这支由东直门医院和东方医院46名医护骨干组成的医疗队，2020年1月27日赴湖北省中西医结合医院参与新冠肺炎的救治，在一线持续奋战59个日夜，发挥中医药特色，一人一策，随证化裁，用仁心仁术给予患者最好的救治。

抗击新冠肺炎疫情期间，近5000名中医药人的身影遍布湖北各定点医院，他们发挥中医药的优势，有效控制了疫情蔓延。据统计，湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。

阻断社区疫情蔓延

2020年1月25日，在湖北武汉几家大医院的发热门诊，病人排着长队。有人看到中国中医科学院首席研究员仝小林，就拿着片子让他看，拽着他的衣袖不让他走。这一幕让仝小林感到心疼。

仝小林提出，要尽快让每一位患者都吃上中药，阻断疫情蔓延之势。他与当地专家充分讨论之后，拟定出寒湿疫方（武汉抗疫1号方），适应范围是新冠肺炎轻症、普遍型、疑似患者和居家隔离患者。

中央指导组将中医药治疗和干预纳入“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）内容，结合社区拉网排查，组织专家制定《社区居家发热患者中西医结合医学管理专家建议》，指导武汉市加快采购中成药，为有需求的居家人员免费发放，为集中隔离点的疑似病例、发热病人、密切接触者广泛配发中药汤剂和中成药，为维护社会稳定发挥了“稳心剂”的重要作用。

为保障居民用药，中国中医科学院首席研究员刘保延组织了全国680多名后方医生，联合家庭医生，用APP小程序、微信、电话等方式，一对一开展用药指导及咨询。据武汉市武昌区监测，具有发热、咳嗽、纳差等症状的人员80%以上在服用中药3天后症状消失，从2月初到2月中旬，隔离人群中的确诊率由80%以上降为30%。正是由于中药良好的疗效，隔离人员从“医务人员送中药吃”迅速转变为“找医务人员要中药吃”。

“面对重大公共卫生事件，中医药第一时间介入，对疫情控制至关重要。发挥社区作用，用中药进行防控，使疫情防治关口前移，病人得到及时救治，从而降低了发病率、转重率、病亡率。”仝小林说。

防止轻症患者转重症

方舱医院是此次疫情防控中我国的一大创举，世界瞩目。中医药成为方舱医院的主要治疗手段之一。

“一定要有中医药阵地。只要有阵地，就能有作为。”中国工程院院士张伯礼说。他与北京中医医院院长刘清泉写下请战书，提出筹建一家以中医药综合治疗为主的方舱医院。

2月14日，江夏方舱医院开舱。张伯礼穿着写有“老张加油”的防护服，熟悉环境、紧盯流程、问诊患者、对症拟方、指导临床、巡查病区……每天几个小时的行走，里面的衣服都湿透了。

2月26日，首批23名患者顺利出舱。入院时，他们全部接受医院推出的一整套中医药组合疗法：每天两袋中药汤剂；耳穴压豆调理患者咳嗽、头痛、失眠；穴位敷贴驱寒祛湿，缓解颈肩腰腿痛；八段锦疏通经络，调理气血，强身健体。

3月10日，江夏方舱医院休舱，刘清泉手里拿着一件纪念T恤拍照留念。中医药团队交出了轻症病人零转重、痊愈病人零复阳、医护人员零感染的亮眼成绩。

在方舱医院启用之初，就广泛给予患者方药治疗，并辅以针灸、耳穴压豆等非药物疗法，同时通过练习八段锦等加强医患互动，不仅有效控制了轻型转重型，促进了患者较快治愈，而且稳定了患者情绪，增强了他们战胜病魔的信心。截至武汉16个方舱医院全部休舱，99%以上的患者都服用了中药，累计发放汤剂271618袋、中成药35610盒。中医药疗效得到了证明，方舱医院一般转重率2%—5%，远低于公认的10%—20%转重率。

在此次应对新冠肺炎的战役中，中医方舱医院成为阻止轻症患者转重症的“桥头堡”，证明了中医药在重大突发公共卫生事件中的特殊价值。

降低重型、危重型患者病亡率

在重型、危重型新冠肺炎患者救治中，中医药深度介入。专家制定了3版新冠肺炎重症、危重症中医诊疗方案，推荐4个方剂和8个中药注射剂，精准施策，多管齐下，减缓、阻止了重症向危重症的转化，促使危重症转为普通症。

清肺排毒汤是治疗各型新冠肺炎的通用方剂。作为清肺排毒汤拟方人，中国中医科学院特聘研究员葛又文认为，清肺排毒汤来源于《伤寒杂病论》经典名方，不是以药为单位，而是以方剂为单位去作战，方与方协同配合，使其在同等药量的情况下发挥更大作用，寒湿热毒排出的速度更快。中医药抗击疫情，展现了传承精华、守正创新的生动实践。

抗击新冠肺炎疫情期间，通过临床筛选出的“三药三方”（“三药”是指金花清感颗粒、连花清瘟颗粒和胶囊、血必净注射液；“三方”是指清肺排毒汤、化湿败毒方、宣肺败毒方三个方剂），疗效确切。

2021年3月2日，国家药监局发布公告，批准包括清肺排毒颗粒在内的“三方”上市，这是对中医药在疫情中取得临床疗效、积累科学数据的充分认可。

2020年1月25日，武汉市金银潭医院迎来首批国家中医医疗队。这支队伍由中国中医科学院广安门医院和西苑医院的医护人员组成。医疗队收治的均为重症患者。截至3月30日医疗队返回北京，病区累计收治158例，出院140人，其中纯中医治疗88例，治愈出院率88.61%。

中国中医科学院院长黄璐琦提供了一组数据：分析金银潭医院具有可比性的8个病区，2月1日到2月29日共收治862例患者，南一区病亡和恶化率是一位数，低于其他7个病区。

“是你们救了我的命啊!”一位79岁高龄的危重症患者治疗一周后，从病危转为平稳状态，即将转入专科医院时，紧紧拉住叶永安的手说。叶永安是北京中医药大学支援湖北医疗队总领队、北京中医药大学东直门医院党委书记。他说：“提升危重症患者救治成功率，是我们努力的方向。”

仝小林团队研究结果显示：中医药治疗新冠肺炎，轻症患者病情无一加重，重型、危重型患者病亡风险降低八成多，康复患者症状改善复阳率低。治疗新冠肺炎，中医药全过程起效，彰显其独特的优势和作用。

张伯礼说：“在这次抗击新冠肺炎疫情中，中医药做出4个贡献：集中隔离服用中药，有效阻断疫情扩散和蔓延；中药进方舱治轻症，病人零转重、医护零感染；重症患者中西医结合救治，提高治愈率，降低病亡率；恢复期中西医结合康复治疗，减少并发症。”

《 人民日报 》（ 2021年05月14日 15 版）