加大传统医药“非遗”比例，有益中医药传承与发展

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。在全国政协十三届三次会议上，全国政协委员、中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜呼吁，要进一步促进中医药非物质文化遗产传承发展，惠及大众。

王宜在5月24日接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》已公布的4批10类别1372项国家级非遗项目中，传统医药仅有137项，占9.99%，与中医药在我国传统文化中的重要地位很不相称。中国传统医药的方剂、疗法不下十万余种，而国家级非遗项目却只有百余项。中医药的传承断层问题，导致很多优秀中医项目没有得到好的传承与发展。

另外，应加大中医药国家级非遗代表性传承人的比例。王宜说：“国家文化主管部门先后命名了5批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人共3068人，其中传统医药类别仅132人，占4.3%。非物质文化遗产是活态传承，所以传承人的作用非常重要。由于很多中医诊疗技术需要长期学习并通过实践方能领悟、掌握，因此愿意传承的人逐渐减少。有些民间中医有独特的治疗方法，在实践中疗效已经得到证实，但尚未获得国家认可，不利于技艺的传承。增加非遗传承人数量，有利于中医独特诊疗技术的传承和发展。”

王宜还提出，应增加单一型项目在国家级名录中的比例、增加“民间实用土方”“少数民族医药”国家级非遗项目，推动非遗项目产业化发展的扶持政策，加强民间中医普查工作，抢救濒临失传的传统医药项目。

王宜强调，在此次抗击新冠肺炎疫情中，中医药所发挥的重要作用再一次被证明。因此，要让中医药非遗项目走进更多人的生活，发挥好中医药维护人民健康之效，让中医药文化非遗项目“活起来”并发扬光大。（记者 耿兴敏）