热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

全国政协委员、广安门医院食疗营养部主任王宜呼吁：

加大传统医药“非遗”比例，有益中医药传承与发展

2020年05月27日08:27 来源：中国妇女报

中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。在全国政协十三届三次会议上，全国政协委员、中国中医科学院广安门医院食疗营养部主任王宜呼吁，要进一步促进中医药非物质文化遗产传承发展，惠及大众。

王宜在5月24日接受中国妇女报·中国妇女网记者采访时表示，《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》已公布的4批10类别1372项国家级非遗项目中，传统医药仅有137项，占9.99%，与中医药在我国传统文化中的重要地位很不相称。中国传统医药的方剂、疗法不下十万余种，而国家级非遗项目却只有百余项。中医药的传承断层问题，导致很多优秀中医项目没有得到好的传承与发展。

另外，应加大中医药国家级非遗代表性传承人的比例。王宜说：“国家文化主管部门先后命名了5批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人共3068人，其中传统医药类别仅132人，占4.3%。非物质文化遗产是活态传承，所以传承人的作用非常重要。由于很多中医诊疗技术需要长期学习并通过实践方能领悟、掌握，因此愿意传承的人逐渐减少。有些民间中医有独特的治疗方法，在实践中疗效已经得到证实，但尚未获得国家认可，不利于技艺的传承。增加非遗传承人数量，有利于中医独特诊疗技术的传承和发展。”

王宜还提出，应增加单一型项目在国家级名录中的比例、增加“民间实用土方”“少数民族医药”国家级非遗项目，推动非遗项目产业化发展的扶持政策，加强民间中医普查工作，抢救濒临失传的传统医药项目。

王宜强调，在此次抗击新冠肺炎疫情中，中医药所发挥的重要作用再一次被证明。因此，要让中医药非遗项目走进更多人的生活，发挥好中医药维护人民健康之效，让中医药文化非遗项目“活起来”并发扬光大。（记者 耿兴敏）

(责编：许心怡、崔元苑)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn