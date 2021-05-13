北京：明年养老机构护理型床位至少达50%

市卫健委、市民政局等12个部门日前联合发布《北京市深入推进医养结合发展的实施方案》，方案明确，到2022年，本市养老机构护理型床位占比不低于50%。

本市将增加养老机构医养结合服务资源，通过星级评定等方式，鼓励大中型养老机构内设医疗机构；具备条件的养老机构可引入医疗机构设立分支机构，将部分养老床位转化为康复、护理、安宁疗护床位；养老机构、医疗机构统筹规划，毗邻建设。到2022年，本市养老机构护理型床位占比不低于50%。

本市着力提升居家医养结合服务能力，鼓励二级医院医务人员参与家庭医生服务团队。基层医疗卫生机构推进康复、护理及安宁疗护服务，对辖区65岁及以上居家养老老年人提供医养结合支持服务。通过医联体、“互联网+医疗健康”、远程医疗等，将医疗机构内医疗服务延伸至居家。

街道(乡镇)要组建养老服务联合体，并依托市区两级医养结合培训基地探索建立医养联合体，并通过信息联通、设施共享、人员对接等手段，整合养老照料中心、社区养老服务驿站、社区卫生服务站等区域养老和医疗资源，将巡视探访、上门巡诊等居家医养服务有效衔接，提高社区医养结合服务能力。

本市将引导支持10所左右办学条件及校企合作基础较好的职业院校，重点建设康复、护理、社工、老年服务与管理等专业，挂牌认定3至5所北京市养老服务人才培训学校。2020年至2022年，每年至少培训1万名养老护理员、500名养老服务机构负责人、500名老年社会工作者，将医养结合服务纳入重点培训内容。

本市将推动京津冀范围内医师执业资质互认，推动三地医院实现医保直接结算；探索三地医养结合资源共享和协调机制，推动养老院、护理院、安宁疗护机构对接。