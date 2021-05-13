“懒汉”种埋汰地（感人肺腑的中国故事(49)）

有一阵，王贵满可让大家伙不满了。

这位吉林梨树县农业技术推广总站站长，居然到处“忽悠”大伙儿，地不要铲、不用耥，把秸秆留地里，催着大家“种埋汰地”。

庄稼人们不干了，“那不是懒汉种地吗？”

谁也说不过王贵满。对黑土地每一种类型，他都如数家珍。从清代末年开垦讲起，从全球各地黑土地保护讲起。他还请了一长串专家，来自中科院、中国农大等好几十位，齐聚梨树县。专家们一来就找了块地，专门做试验，种埋汰地。

农民们等着看笑话呢。这225亩地，可是有名的“破皮黄”，黑土层大量流失，颜色越来越黄，越来越硬，越来越“瘦”，都不怎么打庄稼了。

王贵满和专家们的主意，首先是秸秆全覆盖耕作。在这个“黄金玉米带”，他们首先从玉米入手，采用宽窄行的种植模式：窄行两垄玉米间隔40厘米，宽行间隔80厘米，上面覆盖秸秆；第二年，80厘米的宽行中间取40厘米种植玉米，上年的窄行变宽行堆秸秆。在这个过程中，耕作次数减到最少，覆盖地表的秸秆有时间慢慢腐烂。

黑土地就此有了一层“被子”。第一年，产量就比传统种植提高三成。两年、三年……时间越久，观望的、看笑话的人就越少。有人拿手指往下一挖，发现下面潮湿、松软，甚至能挖出蚯蚓来。

光有秸秆还不行，秸秆都覆盖了，怎么播种、施肥呢？王贵满说，机器轰隆隆跑一圈，对黑土地就是“八级地震”，要尽量减少机器下地次数。进口的免耕播种机，一台就三五十万，王贵满和专家们一合计，决定搞中国的免耕播种机。经过一次次试验，他们研制了出来。这台机器，一次就能完成清理、开沟、施肥、播种、覆土、镇压全过程。

就这样，以玉米秸秆覆盖、全过程机械化生产技术为核心的梨树模式成型，形成了粮食增产和黑土保护的叠加效应。

去年7月，习近平总书记在吉林考察时明确表示：“一定要采取有效措施，保护好黑土地这一‘耕地中的大熊猫’，留给子孙后代。梨树模式值得总结和推广。”

王贵满他们，听完后充满了干劲，要继续把埋汰地种下去！