把保障粮食安全放在突出位置

“吉林要把保障粮食安全放在突出位置，毫不放松抓好粮食生产，加快转变农业发展方式，在探索现代农业发展道路上创造更多经验。”习近平总书记在吉林考察时的重要讲话，在当地干部群众中引发热烈反响。大家表示，要认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，坚持稳字当头，抓好粮食生产，夯实农业基础，为保障国家粮食安全作出新的贡献。

让农民用最好的技术种出最好的粮食

“农业现代化，关键是农业科技现代化。要加强农业与科技融合，加强农业科技创新，科研人员要把论文写在大地上，让农民用最好的技术种出最好的粮食。”习近平总书记的重要讲话，引发广泛共鸣。

在吉林省内的玉米主产区，吉林省农业科学院的专家常年活跃在田间地头，从事秸秆还田、病虫害绿色防控等绿色生产技术示范工作。研究员李启云就是其中的一员。“总书记强调要加强农业与科技融合，加强农业科技创新。作为科研工作者要勇于承担使命，加快优良品种研制和绿色生产技术集成应用。”

这几天，吉林农业大学资源与环境学院植物营养教研室讲师冯国忠又忙活开了。2009年，中国农业大学和吉林农业大学在梨树县四棵树乡三棵树村建起“梨树科技小院”。打那时起，许多像冯国忠一样的吉林农大师生就扎根“科技小院”。“总书记强调科研人员要把论文写在大地上，让农民用最好的技术种出最好的粮食。科研人员只有把论文写在大地上，才能真正实现自己的价值。”

近年来，吉林省不断加强科技对农业的支撑作用。去年，吉林农业科技贡献率达59.4%，良种普及率达100%。

走进延边朝鲜族自治州和龙市光东村淳哲有机大米农场，田间无人机播撒着生物肥，监控系统在稻田间全天候运转，土壤温度、湿度等数据实时显示在农场中控室大屏幕上。“总书记指出，农业现代化，关键是农业科技现代化。”农场负责人金君说，农业现代化这条“金扁担”，一头连着国家的“粮袋子”，一头连着农民的“钱袋子”。

吉林省农机化率已达89.2%。在前郭尔罗斯蒙古族自治县查干湖镇欣发村，松原市善德农业有限公司经营的5300多亩稻田锦绣如茵。公司董事长王淦说，从春耕到秋收，机械作业占到九成。“总书记说要强化农业科技和装备支撑。我们已经尝到了甜头，一定会继续提高农业生产的机械化水平和科技应用力度，增加粮食供给，提升粮食品质。”

扶持新型农业经营主体，推进适度规模经营

“习近平总书记来到我们卢伟农机农民专业合作社，听取合作社生产经营情况介绍。”回忆起当天的情景，梨树县卢伟农机农民专业合作社理事长卢伟很激动。“总书记强调，要积极扶持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，鼓励各地因地制宜探索不同的专业合作社模式。总书记的话给我们吃了一颗定心丸，今后要更加努力，把合作社办得更红火，让土地产出更大的效益，让社员们的日子过得更好。”

“要突出抓好家庭农场和农民合作社两类农业经营主体发展，推进适度规模经营。”听了习近平总书记的重要讲话，吉林省农业农村厅厅长张凤春深受鼓舞，也深感责任重大。张凤春说，截至2019年底，吉林省家庭农场发展到3.12万个，农民合作社发展到8.94万个，各类龙头企业发展到2600个，新型农业经营主体经营规模达到2455万亩，“我们一定按照总书记的要求，围绕帮助农民、提高农民、富裕农民，加快培育新型农业经营主体，不断提高农业经营效率。”

“总书记的重要讲话，增强了我们发展家庭农场的信心。”延边朝鲜族自治州龙井市东盛涌镇龙山专业农场负责人王立臣说。

眼下，大安市太山镇巨宝村农民武立辉经营的家庭农场内，一粒粒黄菇娘金黄透亮正待收获。“总书记这么重视家庭农场的发展，我们干劲更足了！”武立辉经营着25座大棚，每座大棚每年可带来6000元的纯收入。

“农民专业合作社是市场经济条件下发展适度规模经营、发展现代农业的有效组织形式，有利于提高农业科技水平、提高农民科技文化素质、提高农业综合经营效益。”习近平总书记的这句话，让农安县亚宾农机合作社理事长常亚宾印象深刻。常亚宾说，大机械化和保护性耕作，不仅保护了黑土地，还提高了产量——一垧地产量从1.8万至2万斤，提高到2.5万至2.8万斤。

“总书记的话说到我们心坎里啦！”通化县西江镇民和村种粮大户富永波拿出手机，反复观看总书记考察吉林的新闻视频。“现在国家的支农惠农政策越来越多、越来越好，我们种粮的积极性越来越高。”

保护好利用好黑土地，加快发展绿色农业

“要认真总结和推广梨树模式，采取有效措施切实把黑土地这个‘耕地中的大熊猫’保护好、利用好，使之永远造福人民。”现场聆听了总书记的重要讲话，梨树县农业技术推广总站站长王贵满倍感振奋。“使用玉米秸秆全覆盖免耕栽培技术，不仅保护黑土地，还提高产量。同时，生产成本下降，农民一垧地增收2400元。”王贵满从事黑土地保护工作37年，“总书记强调‘要认真总结和推广梨树模式’，这是对科技人员最大的褒奖，也给了我们前行的动力和信心。”

梨树县委副书记、县长郭志勇说：“黑土地保护任重道远，我们将把总书记的嘱托转化为扎实的工作举措，把梨树模式总结好、推广好，坚决保护好黑土地，坚决守护好粮仓。”

近年来，吉林省多措并举，大力加强黑土地保护工作。截至目前，全省已推广保护性耕作1850万亩，比2015年增长3倍以上；累计建成高标准农田3230万亩，比2015年增长68%。

在吉林考察时，习近平总书记还强调，深化农业供给侧结构性改革，加快发展绿色农业，推进农村三产融合。

“我们将认真贯彻落实总书记的要求，以农业供给侧结构性改革为主线，深入推进农业绿色化、优质化、特色化、品牌化。”榆树市委书记高山说，目前全市绿色有机环境监测面积已达到143.87万亩。

白山市靖宇县三道湖镇三合村过去主种玉米，产量不高，收入不高。村里的能人赵体民带领大家成立合作社，大面积推广绿色有机种植，开发玉米老品种“白头霜”，价格能卖到普通玉米的3倍左右。白山市农业农村局农业发展科科长曹荣强说，“我们将着力发挥区域比较优势，加快转变农业发展方式，做好农业结构调整这篇大文章，加快发展绿色农业，全面提高农业综合效益，惠及更多农民。”

在镇赉县，通过“引嫩入白”工程、吉林西部土地整理项目等，生态治理成效显著，绿色生态农业正在兴起。镇赉县委书记鲍长山表示，一定牢记总书记嘱托，“把绿色贯穿农业生产过程始终，用一个接一个丰收为国家粮食安全作出应有贡献。”