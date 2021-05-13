北京注册护士总数达13.5万人 大专以上学历占78%

昨天是5月12日，也是国际护士节。近年来，本市的护理工作坚持以人民健康为中心，取得了积极成效。北京青年报记者昨日从市卫健委了解到，本市护士队伍建设持续加强。截至2020年底，全市注册护士总数由2015年的11.4万人发展为13.5万人，增加18%，占卫生专业技术人员近44.4％；大专以上学历占78％，中高级职称占24％，二级及以上医院护士规范化培训比例达99%。

据市卫健委介绍，近年来，本市专科护士培养力度持续加大，在老年、脑卒中、重症等13个专业领域开展专科护士培养，建成了34家医疗机构的临床教学基地164个，现已累计培养护理骨干1.2万名。

本市护士执业制度日益完善。下放护士注册管理层级，在全面实施护士区域注册、电子化注册工作基础上，推动护士电子证照工作的落实，完善行政服务，促进人才流动，优化执业管理。护理质量管理也持续提升，全市所有的二、三级医院均开展优质护理服务，为患者提供责任制整体护理。本市已完善了护理质量管理核心指标体系，在10项国家级护理核心指标基础上，新增本市护理核心指标6项，引导医院通过信息平台主动上报指标数据，为加强本市医疗机构护理质量管理提供了数据支撑和循证依据。

护理服务领域也在不断拓展，本市鼓励医疗机构将出院患者护理服务从医院延伸到社区、家庭，大力发展老年护理、居家护理。通过印发《北京市加快发展老年护理服务工作方案》，本市从优化资源配置、增加服务供给、规范开展需求评估、有序提供护理服务、加强人才培养等方面进一步推动老年护理工作。互联网护理服务试点区也从3个增加到东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区、房山区7个区，2020年下半年，14家试点医疗机构在做好常态化疫情防控的同时，共提供互联网居家护理服务1.4万人次，适应了群众多样化健康需求。

2020年，在面临新冠肺炎疫情时，全市共797名护士义无反顾，逆行出征，驰援武汉，892名护士支援地坛、佑安及小汤山定点医院，英勇无畏奋战在疫情防控斗争第一线，为打赢疫情防控阻击战、保障人民生命安全和身体健康作出重要贡献。