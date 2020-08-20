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国家机关事务管理局：发挥示范引领作用 坚决制止餐饮浪费

2020年08月20日08:04 来源：人民网－人民日报

　　本报北京8月19日电  （记者江琳）为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，日前，国家机关事务管理局通过出台政策文件、健全长效机制等举措，进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，发挥公共机构示范引领作用。

　　组织各级公共机构节能主管部门及时传达、深入学习习近平总书记重要指示精神，督促指导各地区、各部门认真总结党的十八大以来公共机构节约粮食工作开展情况、典型经验做法，研究制定推动公共机构开展制止餐饮浪费行为工作的具体措施。

　　以节约型公共机构创建为抓手，扎实推进节约粮食工作。重点抓好公共机构所属食堂、接待宾馆的用餐节约，将制止餐饮浪费行为纳入绿色食堂建设标准，要求改进餐饮服务方式，做到按用餐人数配餐，供应小份菜、半份菜，在醒目位置张贴摆放宣传标识，鼓励按需、少量、多次取餐，持续开展“光盘行动”，主动引导文明用餐；将制止餐饮浪费工作纳入公共机构节能年度考核范围，加大对餐饮浪费行为的监督检查力度，适度曝光浪费行为、典型案例以及推动工作不力的单位。


　　《 人民日报 》（ 2020年08月20日 04 版）

(责编：许晓华、许心怡)


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