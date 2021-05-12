谁在承载生命之重：护士节，倾听白衣天使们的“心声”

你印象中的护士是怎样的？是为患者打针、输液、送药？是为卧床的病患翻身擦身，避免压疮？是时刻监控着生命监护仪上的每个数据变化？是24小时家人般的陪伴和守护？是用血肉之躯挡在患者面前，直面病毒和死神？他们的工作平凡、重复而又琐碎，但却用真诚的爱抚平了患者心灵的创伤，用火样的热情点燃了患者战胜疾病的勇气。

今天是5·12国际护士节。今年我国护士节的主题是“传承红色基因，创新发展护理”。经历过新冠肺炎疫情救治的淬炼，这群可敬可爱的白衣天使对于护士这一职业和创新发展护理事业，又有了哪些新的认识和思考？在这个特殊的日子，让我们一起走近这群可敬可爱的“提灯人”，倾听他们的讲述，向平凡而伟大的白衣天使致敬！

“在那段艰难的日子里，入党誓词是我的精神良药”

邵冠颖是武汉市武昌医院妇产科的一名助产士，从事妇产科护理工作已有13个年头。“在那段难忘的疫情岁月里，每当遇到困难，感到难以支撑时，我就会想起入党誓词，那是陪伴我、帮助我的精神良药。”作为一名有着10年党龄的共产党员，在武汉抗击疫情的60天中，邵冠颖轮转在各个病区，哪里需要就到哪里去。为患者熬粥、擦洗、换衣、喂饭，承担起做“儿女”的责任。

邵冠颖为刚出生的婴儿洗澡。受访者供图

“虽然每天的护理工作很繁重，像陀螺一样忙得停不下来，但听到患者们感激的言语，看到逐渐好转的患者，我们打心底里高兴，所有的累都值了。”邵冠颖说。

对于护理事业，邵冠颖认为，创新发展是时代的呼唤，也是医院发展的需要。作为护理人员，不能停留在简单重复的操作中，而是要具有创新思维，在实践中寻找技术与服务的突破点，不断改进并提升护理技术，更好地为患者服务。护理科研作为护理学科发展的重要动力，对改良临床护理措施，促进临床护理实践进步，具有重要意义。

“当得知他们单位就要接收新冠肺炎患者的时候，我内心五味杂陈。结婚这么多年，分离过很多次，却唯独那天清晨的情形让我刻骨铭心，我不知道这次的分离代表什么，更不知道下次相会在何时。我和她都是共产党员，深知此时党和人民需要她。在护士节来临之际，我想对爱人说，老婆，你辛苦了。”——邵冠颖的爱人

“ICU就像生死交换站，我必须给他们生的希望”

“有人把重症医学科（ICU）比喻成生死一线的交换站。在这里，我感觉就像身处前线的战士，时刻都在与死神搏斗。我们必须尽最大能力去守护患者的生命，给予他们生的希望。”从事临床护理近30年的唐山市工人医院重症医学一科护士长田晓华，有着28年奋战在危重症护理一线的工作经历。

田晓华在与患者交流，对患者进行心理护理（右二）。受访者供图

“当时患者身上有15个微量泵，应用着PICCO监测、动脉血压监测、ECMO治疗、呼吸机控制呼吸、BIS监测等，全身上下布满胃管、尿管、空肠营养管，患者的严重程度超出想象。不定时吸痰、各种监测记录、管道护理、鼻饲营养供给……这给同去的医疗队员造成了极大的心理压力。”回忆起唐山新冠肺炎危重患者的救治场景，田晓华仍历历在目。“只要我们在一天，哪怕再苦再难也不能放弃。”田晓华多次给护理人员做心理疏导、打气加油。

重症医学科的护理工作很繁琐，田晓华认为，无论是对患者的密切观察还是生活护理，都需要创新。她憧憬在大数据和人工智能飞速发展的时代，能够在智慧医院里应用最先进的管理系统和仪器设备，辅助治疗和护理，帮助患者减少痛苦、早日康复。

“护士长是我们医院重症战线坚守时间最长的一个人，她凭良心做事、靠技术救人，以患者为中心，带领全科护士为患者提供温馨优质的护理，挽救了很多生命。”——护士刘卫荣

“穿上白衣的那一刻，我一辈子都是护理人”

工作中的赵芳。受访者供图

中日医院护理部主任赵芳已经从事护理工作34年，在长达29年的时间里，她一直扎根在临床一线。

身为党员的赵芳坚信，党员就该有党员的先进性，就要冲在前方。护理事业的发展需要榜样的力量。2020年新冠疫情暴发时，她主动请缨去武汉支援，担负起院内防疫工作。从流程梳理，人员调配，到统筹协调、具体指导，从排查摸底、应急处置，到防疫质控、物资保障，她既是指挥员，更是战斗员，始终坚持亲力亲为。

为了减少患者的痛苦，她练就了“一针见血”的本领，无论是绝食者干瘪的血管，还是肥胖者找不到的血管，都能精准下针。在赵芳心中，护理是一份特殊的职业，这份职业有温暖、有技术、有思考、有感动。

赵芳认为，创新性、高质量护理是未来的发展趋势，作为护理管理者，应该进一步强化现代医院护理管理能力，提高护士队伍观势、谋事的能力，进一步优化护理层级管理，明确护士职业路径，深化“互联网+护理”与信息化建设，全面提升护士疾病照顾、病情观察及评估、心理护理和健康教育能力，在国家“大卫生、大健康”理念的指导下，切实做好医疗卫生机构的护理工作。

“作为她的同事，我深深感受到她对护理工作的热爱。她那种对专业的追求，对工作忘我的态度，以及对患者的温暖照护和对护士的关爱，都值得我们学习。”——护理部副主任赵培玉

“护理工作平凡琐碎，但价值非凡、意义重大、不可替代”

“在去年的新冠肺炎疫情救治中，我是北京医院驰援武汉的103名护士之一。作为护理领队，武汉的日日夜夜于我，至今依然历历在目。”从事护士职业近18年的北京医院护理部副主任王霞谈起这段经历，仍感慨万千。

在援鄂疫情救治中，王霞为患者进行伤口换药。受访者供图

“我们的90后队员在病区里穿着防护服穿梭，给患者喂饭、处理大小便、耐心解释沟通。她（他）们有的在家还是孩子，最小的只有23岁。穿上防护服后，却变成南丁格尔誓言最美丽的践行者，是守护人民群众健康的最可爱的人！”在王霞心中，护理工作平凡、琐碎、很多时候会觉得苦和累，偶尔还不被理解，但价值非凡、意义重大、不可替代。

作为一名党员护士，王霞谈起创新发展护理，深有感悟。她认为，创新发展护理既包括护理专业技术、护理信息发展、护理教学科研的创新，也包括护理文化建设和护理管理理念的创新，需要护理管理者开阔眼界、拓宽思路、凝心聚力、引领方向，更需要广大护理人员认识到护理专业真正的价值，以患者安全、人民健康为中心，不断提升护理工作的温度、扩大护理工作的广度、拓展护理工作的深度。既要做好住院患者的护理，更要着眼于疾病的预防，重视并满足患者的康复、心理、随访等需求，真正做到照护生命全周期的健康。

在护士节到来之际，愿所有的护理人员守初心担使命，继续践行南丁格尔精神，守护人民群众健康，提升护理专业价值，不负党和人民重托！——北京医院党委书记、常务副院长奚桓

“对于我这样一个大男孩，ICU护士是一项挑战”

河北医科大学第一医院重症医学一科护士付中健是一名重症医学科男护士，虽然从业只有5年，却有着丰富的重症临床护理经验。“作为一名ICU护士，要比别人付出更多的爱心、理解和包容，要与患者和家属感同身受，要不断地巩固知识，做到眼疾手快。对于我一个大男孩来说，算是一项挑战吧。”付中健腼腆地笑着说。

付中健监控患者生命监护仪上的数据。受访者供图

2021年初，新冠肺炎疫情突袭燕赵大地，付中健成为河北医科大学第一医院支援河北省胸科医院的护理抗疫队伍中的一员。病区消杀，他不嫌脏不嫌累，每次消杀完毕，内衣都透着汗迹。除夕合家团圆的日子里，他在精心护理着新冠患者。“在国家和人民最需要我的时候，作为医护工作者更要诠释好‘白衣天使’的称号。”付中健说。

谈到对创新发展护理事业的理解，付中健认为，要把护理前辈的精神传承下去，始终践行南丁格尔精神，更好地服务患者。“既要做优质护理的践行者，又要做优质护理的监督者”是付中健对自己的庄严承诺。

“当我得知儿子报名参加驰援行动时，心揪得紧紧的，但随后却沉默了。我深知病毒的可怕和无情，但同样作为共产党员，更懂得党员的职责和使命是什么。病毒无情，人间有爱。既然想上战场，就要勇往直前。妈妈为你鼓劲助战，为你和你的战友加油。你是妈妈最棒的儿子，是妈妈的骄傲！”——付中健的母亲

“这份职业让我无比光荣，特别有成就感！”

“我很庆幸选择了这份职业，能帮助患者缓解很多身体和心理上的不适，尤其在急诊科，能通过急救技能，将患者从死亡线上拉回来。”今年是广东省中医院二沙岛医院急诊科护士长凌传仁从事护士工作的第9年，提到自己的职业，他感到“无比光荣”和“特别有成就感”。

凌传仁穿着防护服在武汉跟新冠肺炎病人相互鼓励点赞。受访者供图

在去年的新冠肺炎疫情救治中，作为一名共产党员，在国家和人民最需要时，凌传仁成为了义无反顾的“逆行者”之一。“2020年1月27日（大年初三）的时候，我加入到国家援湖北第二支中医医疗队，驰援武汉参加疫情防控阻击战。当时形势很严峻，充满着很多未知，但队员们不畏艰险，自告奋勇地承担起了隔离病区的救治任务。”凌传仁讲述，参加疫情救治，无论从职业素养到技术技能，都是一种宝贵的历练。

凌传仁认为，护理事业的创新发展应该是科学技术和宝贵经验的融合发展，护理工作将会更加智能，更加便捷，更加个性化。他希望通过自己的努力学习和团队合作，不断提高专业水平，更好地为大家提供健康医疗服务，为健康中国献出自己的一份力，践行一名医护人员和共产党员的使命和担当。

“护士长在工作上很用心、很努力，待人温和、有耐心，乐于助人，跟他在一起工作很有安全感、很放心。希望他能更上一层楼，更好地为患者和社会服务。”——护士陈琛

“护理工作是‘爱’的事业，饱含着崇高的使命和责任”

在北京中医药大学东方医院脑病二科护士王雪送的理解中，护士在平凡的岗位上从事着伟大的救死扶伤工作，时刻与死神争分夺秒、与生命同行。护理工作是“爱”的事业，饱含着崇高的使命和责任。

王雪送驰援湖北省中西医结合医院抗击新冠疫情。受访者供图

作为最早跟随国家中医医疗队北京中医药大学东方医院驰援武汉参加疫情救治的一员，援鄂期间，王雪送郑重写下了入党申请书，她对自己高标准、严要求，全身心地投入到护理工作中。

在隔离病房工作期间，除了正常的护理工作，王雪送还主动承担了护理员、保洁、配餐员的工作，尽力为患者提供便利。为了缓解患者的焦虑情绪，每次进入隔离病区，她都会以饱满的精神、温暖的话语来鼓励患者，并运用中医的理论为患者进行耳穴贴压、穴位按摩。“看到一个又一个患者康复出院，我感到了作为一名护理人员的责任感与自豪。”王雪送说。

她认为，随着医学模式的转变，护理工作已经由“以治疗为中心”转变为 “以人为中心”。特别是随着人口老龄化进程的加快，应该更好地发挥出护理学的科学性、实践性及人文性，让老年人病有所医、老有所养。

“王雪送既有家国大义，又有小女儿般的悲天悯人。祝愿王雪送和所有的护理兄弟姐妹们节日快乐、生活幸福、平安康顺。”——护士长胡世荣

“创新发展护理事业，人文护理要延续传承”

王琼是武汉市武昌医院神经内科一病区和神经外科的护士长，兼任内科党总支部书记。她在临床一线从事护理工作，一干就是32年。

疫情过后，出院患者及家人前来感谢王琼。受访者供图

“去年新冠疫情期间，武昌医院成为第一批抗疫主战场。我接到医院通知，两天之内要将所有患者转出，准备接收新冠患者。当时我所在的病区有60多名患者，其中有13名患者卧床不起，8名患者行了气管切开术。科室总共14名护士，80%都是80、90后护士。我立即召集大家开会，进入紧急备战状态，责任分工到人。”王琼讲述。

为了疏解年轻护士们的恐慌情绪，王琼把病区护士群名称改为“一个都不能少”。她反复交待每一个注意事项，直到每一位护士都能熟练穿脱防护服。白天，王琼和大家一起穿着防护服在病区护理患者，相互加油鼓劲；晚上，她将经验总结发到群里，和护士们共同分享，提高预防救治能力。

“未来，也许机器人能代替护士打针发药，但机器人没有温度，所以人文护理不会改变，要延续传承。”谈到如何创新发展护理事业，王琼介绍，医院已经在开展延续护理服务，上门为出院后的患者更换胃管、尿管，还有新生儿照护、伤口造口护理、PICC维护、血糖血压监测等，患者居家就能享受到专业团队的护理服务，这将会极大改善慢性病患者的生活幸福指数。

“我们的护士长总是用阳光般的心态去面对生活和工作中的每一件事情，面对每一位患者。我希望在今后的护理行业生涯中，能够以护士长为风向标，用耐心、细心、爱心、责任心去面对生活和工作中的一切。”——主管护师沈志云