电子科技大学医学院附属肿瘤医院：科研创新促进医教研防协同发展

近日，由人民网·人民健康策划推出的《科研的力量-全国大型公立医院管理者深度访谈》栏目第九期走进电子科技大学医学院附属肿瘤医院。作为一所建院40余载的理工科大学医学院附属医院，得天独厚的资源优势正是电子科技大学医学院附属肿瘤医院科研创新着力点。电子科技大学医学院附属肿瘤医院为实现产学研目标制定了哪些策略？又是如何实现科技和管理现代化，联动医、教、研、防，促进五位一体的协同发展？电子科技大学医学院附属肿瘤医院党委书记郎锦义分享了他的看法。

科技创新做抓手 提升患者临床获益

从医信结合到医工结合、转化医学到整合医学，发挥自身潜能，促进科研成果最终落地，始终是电子科技大学医学院附属肿瘤医院坚定的发展战略。

“电子科技大学医学院附属肿瘤医院作为建院40余载的大型专科医院，对科技创新重要性深有体会。”郎锦义表示，推动医院精细化、高精尖优发展，科技创新和管理创新尤为重要。科技创新与医院管理创新相互影响、相互促进，推动科技创新发展，有利于实现患者临床治疗受益最大化。

“在转化机制下‘医工结合’尤为重要，医学科学、物理科学、理工科学、管理科学都将是交叉平台的结合。”他介绍，电子科技大学医学院附属肿瘤医院放射肿瘤学科十分重视产—学—研目标，率先开展智能化医疗和物理医疗基础工作，在国家重点支撑项目“863”“973”中获得“转化”课题。他认为，想要将精确放射治疗共享全国不同层级的医院，需要运用人工智能、大数据、云计算等技术加速共享时代到来。

郎锦义表示，实现“转化医学”应从以下三点出发：一是不同学科间要实现转化，把科研成果运用到临床治疗；二是“敞开门”，将我国实验室先进原创性理论基础应用到临床；三是通过理科、工科和电子信息学的信—工—理有效结合，实现管理到临床上的转化。

“内培外引”固人才 医教研防协同发展

“在‘外引’吸纳高精尖人才的同时，将更多重点倾斜到‘内培’上，通过借助优势资源、引进‘项目制’人才资源等措施带动、发展优势学科。”郎锦义分享了医院打造高精尖人才队伍的相关举措。

实现科技现代化，必先实现管理现代化，联动医、教、研、防，促成五位一体的协同发展，是肿瘤医学稳健前行之策。郎锦义表示，电子科技大学医学院附属肿瘤医院作为四川省肿瘤临床医学研究中心，要打造全新肿瘤全程健康管理平台，应围绕省肿瘤临床医学研究中心，推动向区域性肿瘤临床医学研究中心和临床治疗中心两个中心目标发展、建设。打造MDT全新整合理念医学学科和建设天府院区研究基地，有利于推动临床研究、应用基础研究，缩小中西部、东西部诊疗水平差距。