青少年睡眠情况呈现明显国别差异

青少年睡眠问题是一个全球性问题。关于这一问题的研究大多是使用不同测量方法、面向不同年龄群体的国别研究，在全球进行直接的跨国比较研究面临缺乏数据的困难。目前，学龄儿童健康行为研究（HBSC）是相关量化研究中规模较大的，其中有关青少年睡眠的数据共涉及24个欧洲和北美的国家和地区。

该调研显示，24个国家和地区165793名青少年的数据显示，青少年上课日睡眠不足的问题在各国普遍存在，约25%的青少年每周至少有一天入睡困难。上课日达到建议睡眠时长（5-13岁为9-11小时；14-17岁为8-10小时）的青少年比率在32%（波兰）和86%（比利时弗莱芒区）之间，非上课日期间的这一比率在79%（希腊）和92%（比利时弗莱芒区）之间。

青少年睡眠时长的国别差异显著。比利时弗莱芒区青少年平均睡眠时长最长，且平均就寝时间最早（上课日为21:42、非上课日为23:14）。波兰（7小时47分）与希腊（9小时31分）青少年分别在上课日和非上课日睡眠时长最短。希腊（23:18）和西班牙（0:54）青少年分别在上课日和非上课日的平均就寝时间最晚。匈牙利青少年平均起床时间在上课日（6:18）和非上课日（9:11）都是最早的；西班牙青少年相应时间在上课日（7:23）和非上课日（10:36）都是最晚的。

15个国家男生在上课日的平均睡眠时长超过女生（但差异较小，少于10分钟）；非上课日，所有调研国家的女生平均睡眠时长都超过男生。男生平均就寝时间普遍较晚，上课日比女生晚2-10分钟，非上课日晚1-27分钟。相比性别差异，青少年睡眠模式差异与年龄关联度更高，年龄较大的青少年在上课日睡的时间更短、睡得更晚。

值得注意的是，在受调查国家和地区中，比利时弗莱芒区青少年在睡眠时长、就寝时间、不同年龄青少年睡眠时长差异和就寝时间差异方面，在所有调查国家和地区中表现优秀；希腊青少年非上课日睡眠时长最短、上课日平均就寝时间最晚；波兰青少年上课日平均睡眠时长最短，达到建议睡眠时长的比率最低；无论是否上课日，匈牙利青少年平均起床时间都最早，西班牙青少年平均起床时间都最晚；摩尔多瓦、苏格兰青少年睡眠状况与社会经济地位的相关度较高。这些结论意味着，国家层面的因素与青少年睡眠情况相关度高。

然而，该研究并未涉及影响睡眠的其他因素。另外一些研究则对其他因素与学生睡眠的关系进行了探究。英国格拉斯哥大学心理学院高级讲师伍兹等学者在2016年的研究表明，社交媒体的使用，特别是夜间社交媒体的使用和在社交媒体上的情感投入与睡眠质量相关。意大利博科尼大学人口学教授比拉利等学者在2018年的研究表明，玩电脑游戏和睡眠不足有明显的关联性，每多玩30分钟电脑游戏就让睡眠不足的可能性增长50%。挪威卑尔根公共健康研究所研究员西弗森等人在2017年对挪威青少年的一项研究显示，经历过了社会阶层向下流动的青少年面临更为普遍的睡眠困难。美国加州州立理工大学土木与环境工程学院助理教授弗格里斯等人基于对美国高中学生的研究显示，通勤时间与睡眠时间存在相关性：通勤时间每多1分钟，睡眠时间减少1.3分钟。通勤工具的选择也影响睡眠。还有研究发现，各国的健康文化（如运动和饮食）、地理位置、季节也是影响睡眠的因素。（作者：张力玮，系教育部教育管理信息中心《世界教育信息》主编）