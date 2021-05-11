国家卫健委：5月10日新增新冠肺炎确诊病例14例 均为境外输入病例

人民网北京5月11日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月10日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月10日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，均为境外输入病例（上海4例，四川4例，福建2例，湖南1例，广东1例，重庆1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在内蒙古）。

当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者642人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例279例（无重症病例），现有疑似病例2例。累计确诊病例5785例，累计治愈出院病例5506例，无死亡病例。

截至5月10日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例302例（无重症病例），累计治愈出院病例85845例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90783例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者1012557人，尚在医学观察的密切接触者5848人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者25例（均为境外输入）；当日转为确诊病例4例（均为境外输入）；当日解除医学观察22例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者318例（境外输入312例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13059例。其中，香港特别行政区11811例（出院11496例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1199例（出院1089例，死亡12例）。