朝阳医院与燕达医院“携手”助力京津冀医疗卫生协同发展

5月9日，河北燕达医院与北京朝阳医院共同举办了主题为“凝聚共识谋新篇 接续奋斗再出发”的京冀医教研协同发展座谈会暨燕达·朝阳合作七周年系列主题活动。

受访者供图

会上，北京朝阳医院党委书记、理事长张金保介绍，在过去的七年间，朝阳医院已经累计向燕达医院派出162名管理、业务专家和学科带头人，帮助燕达医院提升医疗服务质量，让燕郊百姓，特别是家住燕郊地区的北京医保百姓在家门口就享受到北京专家的医疗服务。

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燕达健康城副总裁、燕达医院管理委员会主任李海玲表示，两院合作七年来，燕达医院年门急诊量较2014年合作初期增长6倍，出院量增长近7倍，手术量增长达391%，使近16万本地居民在家门口享受到了北京朝阳医院专家的诊疗服务。同时在心内科、骨科、泌尿外科、消化内科等重点合作科室相继开展了一系列高精尖技术。

据朝阳医院相关人士介绍，七年来该医院将优质医疗资源毫无保留地持续性注入，促进了燕达医院管理水平及医教研能力得到跨越式提升。医院年申报各级各类科研课题保持高速增长，并成为河北医科大学、河北东方学院、河北北方学院等多所医学院校的临床教学医院。

北京朝阳医院副书记陈勇认为，两所医院充分发挥各自优势，对燕达医院医疗服务、人才培养、学科发展等方面开展全面合作共建。双方搭建了一个开放包容的平台，燕达医院可以吸纳更多优势学科加盟，而朝阳医院全面负责燕达医院的医疗护理管理，在共建模式上有可复制、易推广的特点。

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活动当天，燕达医院与朝阳医院合作共建科室专家团队的20余位主任、副主任医师举行了惠民义诊及心肺复苏宣讲活动，科室涵盖急诊医学科、呼吸与危重医学科、骨科、泌尿外科、肾病科、消化内科、妇产科、心血管内科等。同时，在一河之隔的燕达金色年华健康养护中心举行了专场义诊，邀请了北京朝阳医院综合科的专家为在住老人进行疾病答疑和健康指导。