国家卫健委：5月9日新增新冠肺炎确诊病例11例 均为境外输入病例

人民网北京5月10日电 （记者孙红丽）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月9日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例11例，均为境外输入病例（上海4例，广东2例，陕西2例，浙江1例，四川1例，云南1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例13例，解除医学观察的密切接触者331人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例274例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5771例，累计治愈出院病例5497例，无死亡病例。

截至5月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例298例（无重症病例），累计治愈出院病例85835例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90769例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1012040人，尚在医学观察的密切接触者5973人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者18例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察7例（境外输入6例）；尚在医学观察的无症状感染者319例（境外输入313例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13040例。其中，香港特别行政区11807例（出院11493例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1184例（出院1089例，死亡12例）。