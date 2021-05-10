托稳老年人的幸福（新视角）

日前，北京市朝阳区推出“一键呼”智能养老终端，让老年人足不出户就可以享受安心、便捷、精准的养老服务，网友对此纷纷点赞。为国家、社会和家庭奋斗大半辈子的老人，能够愉快地安享晚年，应是社会发展的题中之义。

截至2019年末，中国60岁及以上人口约有2.54亿，占总人口的18.1%。在老龄化程度日益加深的今天，“如何更好地养老”已经成为一道必答且必须答好的现实课题。

近年来，从《关于加快发展养老服务业的若干意见》到《关于推进养老服务发展的意见》，养老服务顶层设计日趋完善。各地也进行了多元化探索，老年人的幸福感更多。但同时，社会供给与养老需求不匹配的问题依旧存在，发展中的问题还须在发展中解决。只有实现养老服务高质量发展，才能托稳老年人的幸福。

推进医养结合，夯实养老服务高质量发展的基础。从医学上讲，一个人进入老年阶段之后，生理机能将逐渐老化，身体各系统呈现退行性病变。老年人不仅需要“养”，更离不开“医”。当前，中国不少老人在晚年存在带病生存甚至多病共存的情形，其中不乏失能失智老人。在居家社区机构相协调的基础上，支持医养结合机构发展、培养专业护理人才、规范医养服务质量标准，并非可有可无，而是势在必行。

发展智慧养老，丰富养老服务高质量发展的内涵。新技术新业态方兴未艾，养老服务愈加科学智能。无论是AI陪伴机器人、远程监测手表，还是智慧养老服务平台、虚拟养老院，都是基于科技的广泛应用，打通养老服务“最后一公里”，助力老年人安享晚年时光。事实证明，适老新产品、新服务的涌现让人们养老的心态更加积极，受到老年人群体的普遍欢迎，也带动了智慧养老产业的快速发展。

加强精神照料，提升养老服务高质量发展的温度。日间照料中心、养老院不断增多，但精神上的满足感并不见得增多。“莫道桑榆晚，为霞尚满天。”对老人来说，物质满足固然重要，精神富足也不可或缺。现实中，家人陪伴扮演着重要角色。此外，有的老年人还报名参加老年大学或各种兴趣班，热衷于集体活动，亮相才艺比拼，活力十足，滋润了自己的精神世界，把生活过得多姿多彩。

家家有老人，人人都会老。养老服务切实关系每个家庭、每个人。实现养老服务的高质量发展，让老年人不仅老有所养、老有所医，还要老有所乐、老有所为，不仅仅是政府的事，也是全社会共同的责任。应充分调动各方力量积极投身到这项事业中，大力发展普惠型养老服务和互助性养老，让每一位老人未来都能享受到高质量的晚年生活。