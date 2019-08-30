北京师范大学心理系博士 郭润峰 □周 铭 编译

关于如何获得幸福感，并没有一套严格的规则。但越来越多的研究表明，世界上确实有些东西能让我们更快乐。最近，新西兰健康网“stuff”总结30年来多个国家的幸福学研究，得出一个人如果想要幸福，需要五个要素。

1.财富。简单来说，有钱能提升幸福感，减轻压力水平。经济基础决定上层建筑，财富能给人带来基本的安全感和舒适感；有钱能消除没钱时所面临的各种压力；钱还能带来多种选择，给人自由；最重要的是，它能“买”时间，如付钱给清洁工，这样你就有时间做自己喜欢的事情。当然，金钱和幸福感并不是直线相关的，即当过了一个临界点，更多的钱换不来更多的幸福，所以生活质量已经很优越的人，应该从别的领域找幸福而不是继续追逐财富。

2.亲朋好友。没有人能在与世隔绝的环境中生存下来，远离人群很难幸福。哈佛大学的研究者曾对268名哈佛毕业生进行长期追踪调查，发现温暖、亲密的人际关系是过上美好生活很重要的因素。许多国际上的研究也表明：一个人社会关系的深度以及他们在遇到困难时有人相助，对幸福而言至关重要。

良好的社会关系除了来自亲朋好友，也可以来自家庭之外。美国皮尤民意调查中心发现，积极参加社会组织能提高一个人的幸福感。所以，应多去接触那些让你感到安心、快乐、温暖的人。

3.健康。研究表明，健康是幸福最有力的预测指标之一，因为健康状况可以决定生活质量。如果你经常生病，肯定高兴不起来。现有的证据支持这样的观点，那些身体健康的人患抑郁症的风险较低，情绪更积极。《幸福研究杂志》对运动和幸福之间的联系进行了大量的文献研究，得出的结论是：所有的观察性研究都报告了体育活动与幸福之间的正相关关系。哪怕每周运动10分钟或每周锻炼一天都能增加幸福感。

4.自由。联合国发布的《世界幸福报告》指出，实现你作为一个人的权利和允许做出选择，可以让人感到快乐。这包括诸多领域，如言论、经济和政治自由。

5.慷慨。事实证明，慷慨对增强个人幸福感有很大贡献。“付出”比起“得到”，能让人获得更深刻的满足感、愉悦感甚至自豪感。一些研究发现，人们把钱花在别人身上比花在自己身上更快乐，这种幸福促使他们变得慷慨。慷慨也与在工作中感到幸福有关，同事间的互相帮忙，能减少职业倦怠；在其他人际中，慷慨也会带来更多满足感，让关系维系更长久。