依托帮扶资源 改善就医条件（奋斗百年路 启航新征程·同心奔小康）

67岁的麦合苏提·麦麦提热情地为客人引路：“走，上我家里慢慢聊！”

“他以前拄着拐杖都走不稳，现在腿脚利索了。”招呼客人们坐下后，麦合苏提的妻子热比罕·喀迪尔说，“这得感谢皮山县人民医院。”

麦合苏提年轻时在建筑工地干活，大约20年前就感觉膝盖疼痛，“一直没治，觉得自己不年轻了，有点不舒服也正常。”麦合苏提说，这一拖，给生活带来很多不便。

新疆和田地区皮山县曾是深度贫困县，长期以来，受自然条件等影响，皮山县群众髋关节、膝关节疾病发病率较高。由于当地医疗条件有限，一些患者得去100多公里外的和田市，甚至1000多公里外的乌鲁木齐市就诊，成本高，也容易耽误治疗。

近年来，新疆持续深入实施健康扶贫工程，通过对口帮扶加快提升基层医疗服务水平。2017年9月，由安徽省援建的皮山县人民医院新院区投入使用，显著改善了当地群众的就医条件。2018年5月，新疆维吾尔自治区人民医院开展“托管式”帮扶，通过派驻管理团队、专家团队，帮助皮山县人民医院提升管理能力，同时依托安徽省援疆医疗专家资源，开展坐诊、教学、查房、手术等。

听说本地的常见病、多发病在县医院就能治，麦合苏提决定试试。经细致检查，医生建议他做关节置换手术，麦合苏提决定先治疗一条腿。“做完手术后，恢复得很快。手术费用共计5.2万元，报销完只花了8000元。”

去年6月，安徽省投入100万元开展“皖疆关爱”行动，对皮山县16个乡镇的老年群体进行筛查、实施关节置换术。麦合苏提借此机会，给另一条腿也做了手术。这次他一分钱没花，费用全由援疆资金承担。

“两条腿都恢复得很好，走路没问题，开车也不碍事。”麦合苏提告诉安徽援疆医疗队队长、皮山县人民医院副院长徐艳国，自己前不久买了车，准备带着家人出去旅游。

为让当地医疗人员掌握各项技术，安徽援疆医生因材施教，制定了带教查房、讲座和培训工作计划。徐艳国介绍，皮山县人民医院还通过远程医疗会诊，让疑难危重症患者得到及时救治。去年，医院结合智慧医院建设，进一步拓宽了服务内涵，使远程诊疗更高效、智能。

“现在日子美着呢！”麦合苏提拿出一把都塔尔琴，奏响悠扬的旋律。

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 01 版）