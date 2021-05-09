国家卫健委：8日新增新冠肺炎确诊病例12例 均为境外输入病例

新华社北京5月9日电 国家卫生健康委员会9日通报，5月8日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（上海6例，广东5例，宁夏1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者832人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例275例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5760例，累计治愈出院病例5485例，无死亡病例。

截至5月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例300例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85822例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90758例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1010948人，尚在医学观察的密切接触者5214人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例（均为境外输入）；当日转为确诊病例1例（为境外输入）；当日解除医学观察14例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者308例（境外输入301例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13038例。其中，香港特别行政区11806例（出院11486例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1183例（出院1082例，死亡12例）。