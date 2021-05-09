31省份新增新冠肺炎确诊病例12例 均为境外输入

据国家卫健委网站消息，5月8日0—24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例12例，均为境外输入病例(上海6例，广东5例，宁夏1例)；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例12例，解除医学观察的密切接触者832人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例275例(其中重症病例1例)，现有疑似病例1例。累计确诊病例5760例，累计治愈出院病例5485例，无死亡病例。

截至5月8日24时，据31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例300例(其中重症病例1例)，累计治愈出院病例85822例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90758例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1010948人，尚在医学观察的密切接触者5214人。

31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者10例(均为境外输入)；当日转为确诊病例1例(为境外输入)；当日解除医学观察14例(均为境外输入)；尚在医学观察的无症状感染者308例(境外输入301例)。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13038例。其中，香港特别行政区11806例(出院11486例，死亡210例)，澳门特别行政区49例(出院49例)，台湾地区1183例(出院1082例，死亡12例)。