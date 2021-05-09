80小时建成新冠疫苗接种点

作为大兴区疫苗接种的6个“先行先试”镇街之一，瀛海镇的疫苗接种工作不仅启动得早，接种经验也远近闻名——十本账、老人通道、夜间专场……一项项成绩背后，瀛海医院预防保健科科长蒋辉和他的团队功不可没。

2021年1月1日，瀛海镇非凡电器疫苗接种点正式启用，这也是北京最早开设的一批新冠疫苗接种点。接到任务时，距离启用只剩不到半个月的时间，没有任何模式可以借鉴。回忆起那段时光，蒋辉直言，“真是有一种备战打仗的感觉。”

一切都从一张白纸开始。没有场地，整个团队就把镇里全部转了一遍，最后看中了非凡电器闲置的大厂房。疫情防控最怕人流聚集，蒋辉带着工作人员结合场地现状改了无数遍设计方案，终于琢磨出了“单向循环”模式——从进门扫码，到登记、接种、留观，再到二次登记，“一去不回头，不给任何人走错的机会。”这在当时是一个创举。

候诊区、登记台、接种台、留观区、紧急处置区，一个个功能分区在图纸上勾勒出来。不过，设计接近尾声时，一个细节被蒋辉敏锐地捕捉到，那就是老人这个特殊群体。

“老年人跟年轻人可不一样，排队时他们没法站立太久，而且大部分还都是有慢病的人，对接种疫苗可能会有顾虑，很容易形成堵点。”长期在一线工作的蒋辉立刻做出决定，设立老年人专用通道。通道里贴心地摆了不少小凳子，可以坐着排队，临床经验丰富的大夫也多被安排在这里，随时答疑解惑。

就这样，蒋辉和同事们一起奋战在施工现场，只用了80个小时，硬是把疫苗接种点建了起来。一个空旷的满是灰尘的闲置厂房转眼间就变成了亮堂规整的疫苗接种点，附近居民连连称奇，其他各区也争相前来观摩学习。而最让蒋辉满意的是，接种流程非常顺畅，一天1500人的接种速度，让瀛海镇的疫苗接种率走在了前头。

硬件有了，蒋辉又在“软件”方面下起功夫。“这么庞大的疫苗接种量，稀里糊涂可不行，要建立起一本清晰易查的台账。”于是，庞大的数据库搭建起来。18岁至59岁年龄段打了多少针疫苗？哪些人打了第一针？还有哪些人不能打针？疫苗接种率是多少？……“十本账”的名头就这么来了。“只有数字摸清楚了，管理者的心里才有数，才能为下一步工作提供决策依据。”蒋辉说，所有数据全部逐一核实，不含一点水分。

长期从事预防保健工作，蒋辉还是一个科普专家，对疫苗接种“门儿清”。血压高了，能不能接种？淋巴癌术后能不能接种？糖尿病能不能接种？……蒋辉的回答总是令人信服。作为瀛海疫苗接种的总指挥，他每天总是第一个到达现场，主动承担起测试系统、安排疫苗分发的工作；到了晚上也总是最后一个离开，汇总上报疫苗接种数量，清点剩余疫苗，赶上夜场接种，凌晨回家也是常事。

如今，瀛海镇的两个疫苗接种点都在开足马力，为辖区居民服务着。截至5月7日，大兴区累计接种新冠疫苗209.3万剂次，瀛海地区疫苗接种数量也已突破12万针次，接种率位居全区前列。本报记者 杨绪军