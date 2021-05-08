国家卫健委：5月7日新增新冠肺炎确诊病例7例 均为境外输入病例

人民网北京5月8日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月7日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月7日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例7例，均为境外输入病例（上海2例，天津1例，浙江1例，湖南1例，重庆1例，陕西1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例4例，均为境外输入病例（均在上海）。

当日新增治愈出院病例15例，解除医学观察的密切接触者288人，重症病例较前一日减少2例。

境外输入现有确诊病例271例（其中重症病例1例），现有疑似病例4例。累计确诊病例5748例，累计治愈出院病例5477例，无死亡病例。

截至5月7日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例300例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例85810例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90746例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者1010671人，尚在医学观察的密切接触者5769人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者8例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（均为境外输入）；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者313例（境外输入306例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13028例。其中，香港特别行政区11801例（出院11473例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1178例（出院1077例，死亡12例）。