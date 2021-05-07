美白牙贴热销暴露双重盲区

最近，美白牙贴在网络上热销，其中不乏一些明星的“背书”产品。“7天就见效，黄牙变白牙”“每天一贴一撕，牙齿能白一个色号”等广告宣传语，让不少人怦然心动，纷纷购买。美白牙贴看似简单方便，实则具有相当的风险性。记者调查发现，有消费者称用后不仅没有效果，还出现了牙酸、牙龈发黑或萎缩等症状。

网红美白牙贴热销的背后，暴露出消费认知和监管的双重盲区。坊间素有“牙白三分俏，貌美齿为先”的说法，但事实上，正常健康的牙齿颜色是微黄色。这是因为牙齿最外层的牙釉质属于半透明结构，内侧牙本质为淡黄色，其透过牙釉质呈现出来就是微微发黄的颜色。

另外，美白牙贴并不适合所有人。美白牙贴的主要成分为过氧化物，通过氧化—还原反应起到漂白作用。牙贴对于四环素牙、氟斑牙等内源性牙黄，基本起不到效果；对于喝饮料、吸烟等外源性色素沉着导致的牙黄，效果也存在个体差异。此外，有些人的牙釉质天生发育不全，牙贴内的酸性成分可能会破坏牙釉质，造成不可逆的伤害。如果本身患有牙髓炎、牙周病等疾病，还可能进一步加重病情。消费者想做牙齿美白，一定要到正规的医疗机构。

作为新生事物，美白牙贴尚缺乏有效监管。一方面，牙齿漂白材料属于第三类医疗器械，然而目前市场上一些美白牙贴出示的证书只有“妆字号”标志，并没有医疗器械注册证编号。另一方面，美白牙贴中的过氧化物含量没有行业标准，个别企业为了追求美白效果擅自增高浓度，很容易损伤牙龈软组织。对此，希望有关部门加大监管力度，尽快出台相应标准，依法查处违规生产和销售美白牙贴的企业、商家，保护消费者的健康权益。