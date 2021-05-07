国家卫健委：5月6日新增新冠肺炎确诊病例13例 均为境外输入病例

人民网北京5月7日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至5月6日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。5月6日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例13例，均为境外输入病例（上海5例，广东5例，福建2例，陕西1例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例19例，解除医学观察的密切接触者295人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例279例（其中重症病例3例），现有疑似病例1例。累计确诊病例5741例，累计治愈出院病例5462例，无死亡病例。

截至5月6日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例308例（其中重症病例3例），累计治愈出院病例85795例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例90739例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1010192人，尚在医学观察的密切接触者5578人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者17例（均为境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察11例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者318例（境外输入311例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例13020例。其中，香港特别行政区11798例（出院11468例，死亡210例），澳门特别行政区49例（出院49例），台湾地区1173例（出院1075例，死亡12例）。