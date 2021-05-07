胸口“埋雷”十年 入职体检“揪出”

31岁的小刘辗转求职终于成功，不料竟在入职体检时，查出胸主动脉有一个蟠桃大小的假性动脉瘤，体检医生建议到上级医院进一步诊治！小刘来到暨南大学附属第一医院心脏血管外科，张晓慎主任团队经过充分评估分析，决定尽早为小刘手术“拆弹”。

专家分析，小刘胸口的这一处隐患，跟十年前的一次交通事故严重受伤有关!专家提醒，假性动脉瘤随时有破裂致命的危险，有严重胸部外伤病史的患者，建议每年常规体检对其胸部进行CT检查，以便及时发现病情的变化。

病因或源于十年前一次事故

“胸部大动脉假性动脉瘤并不是骇人听闻的恶性肿瘤，而是由于感染、免疫性、严重的胸部外伤，或是一些遗传因素导致的动脉血管局部破裂，血液经破口进入血管内层组织导致局部膨胀，血管壁变薄，形成瘤样的血管，这类‘肿瘤’容易破裂导致大出血使患者殒命，但大部分是可以通过手术治愈的。”

该院心脏血管外科副主任医师陆华介绍，从小刘的经历看，他没有明显的家族遗传史，但在十年前经历过一场严重的车祸，当时其胸部曾受过严重的冲击，肋骨断了好几根，还使用呼吸机支持了一段时间，因此考虑小刘的动脉瘤病因很可能源于这次车祸。

不是恶性肿瘤 却随时有致命危险

“假性动脉瘤患者随时有破裂的危险，一旦破裂大出血，死亡率几乎是100%，因此一经发现，应尽早手术。”陆华分析，“此类手术的基本方法是在体外循环下把薄弱的血管换掉，使用术中血管支架堵闭破口并对血管进行局部加固，小刘受过严重的胸部外伤，可能存在严重的胸腔粘连，也可能会出现血管撕裂导致大出血，增加了手术风险。”

心脏血管外科很快给小刘安排了术前检查，复查了胸部CT并进行三维重建，明确了假性动脉瘤的破口、大小以及位置等重要信息，瘤子没有明显的进展，术前检查结果提示小刘的心肺功能、凝血功能、肝肾功能检查未见明显异常，这是进行手术的有利条件。此外，小刘在术前检查中发现其有高血压病，但经过积极的治疗，血压控制并稳定在正常水平。

根据小刘的术前检查结果，手术组制订了体外循环下升主动脉修补及降主支架植入的手术方案，术中应用深低温停循环辅助手术的实施。

历经5个余小时，医生成功为小刘拆除了体内的这颗“不定时炸弹”。术后患者各项生命体征稳定，带气管插管呼吸机辅助返回心脏血管外科重症监护室，第二天即撤除了呼吸机支持并开始进食，第三天即转至普通病房继续康复治疗。术后一周复查胸部CT结果显示，瘤体破口已堵住，主动脉血流正常。

外伤所致假性动脉瘤可隐匿起病，切勿掉以轻心

陆华提醒，外伤所致的主动脉大血管的假性动脉瘤有部分是迟发型，在受外伤时候可能没任何临床表现，而患者也可能因为没有胸痛、胸闷或者其他相关的临床表现而忽略该疾病的可能，但是因为血管受到外力冲击，局部薄弱的部分可能会出现小的撕裂口或破口，随着时间的推移， 假性动脉瘤可能隐匿起病，有相关研究报道过，部分胸部外伤的患者在受伤后5-10年突发猝死，其因就是胸部假性动脉瘤破裂。

因此，如果有严重胸部外伤病史的患者，建议每年常规体检对其胸部进行CT检查，平时定期监测血压状况，以及早发现病情的变化。如果有明显的胸痛症状，应尽快到医院就诊，以免延误病情。文/全媒体记者张青梅 通讯员李小辉、张灿城