家属一句话让细心医生揪出元凶
67岁的汉口市民沈平（化名）爹爹本来是到武汉市中心医院看胃痛，细心的急诊科医生从家属的一句话中，揪出了“致命杀手”。原来，沈爹爹竟然患上了凶险的主动脉夹层。经过医院多学科密切配合联合救治，昨日记者得知，爹爹已成功脱险。
11月8日上午11点多，武汉市中心医院急诊科医生汪一帆接诊了一位来看胃疼的病人。67岁的沈爹爹捂着上腹，被妻子搀扶着走进诊室。还没说上几句话，沈爹爹就吐出一些咖啡色、带有血腥味的胃内容物，然而体格检查并没发现胃有明显的问题。在询问病史时，汪一帆得知沈爹爹已经在家疼了3天，在这期间也经常呕吐。然而此时，沈爹爹的老伴无意间说了一句：“让医生给你好好看看，昨天还说疼得想要跳楼！”这句话，让汪一帆警觉起来。
通过进一步询问，汪一帆得知爹爹有十几年的高血压病史，这些年来他都不怎么吃降压药，而且经常熬夜。汪一帆高度怀疑，爹爹是出现了凶险的主动脉夹层。主动脉夹层就像血管上一颗随时会引爆的不定时炸弹，如果不能及时诊断和正确治疗，其中A型主动脉夹层的死亡率可高达90%。
对于他的诊断，沈爹爹和家属一开始都不相信。经过耐心沟通，汪一帆详细说明了主动脉夹层的凶险程度，终于说服了沈爹爹。随后的急诊CT血管造影检查发现，沈爹爹的锁骨下动脉有一个绿豆大的破口，其腹主动脉到髂动脉的血管已经撕裂了足有30厘米长，被确诊为B型主动脉夹层。前来会诊的大血管外科主任尚玉强发现，沈爹爹的肠系膜动脉和左肾血管都被夹层压没了，已没有了血供。此时患者已经出现了肠缺血，如果不及时进行手术，一旦出现肠坏死会危及患者生命。
随后患者被转入重症医学科，待其血压、心率被控制在稳定状态后，尚玉强主任为他进行了急诊手术。“幸运的是有这么多优秀的医务人员，准确判断，全力救治，我才捡回一条命！”昨日，恢复良好的沈爹爹感叹。
汪一帆告诉记者，主动脉夹层患者最典型的症状就是难以忍受的剧烈疼痛，而高血压是引发主动脉夹层的一个重要原因，“最后的检查证实了我的判断，能够及时救患者一命，我很高兴。”他表示。（记者郑晶晶 通讯员马遥遥）
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