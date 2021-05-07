尼泊尔珠峰大本营17人确诊感染新冠

目前，位于尼泊尔境内的珠穆朗玛峰大本营，已有至少17名登山者确诊感染新冠病毒。据大本营中的登山者和医生透露，越来越多的人出现了感染新冠病毒的症状。

珠峰有新冠症状者不断增加

印度《印刷报》及英国广播公司5日报道，尼泊尔喜马拉雅救援协会官员夏尔巴表示：“我们从首都加德满都的医院收到了17名登山者感染新冠病毒的报告。我们现在要求探险队在把生病的队员送往加德满都前，先让我们了解情况，以便知道发生了什么。”

夏尔巴在珠峰大本营诊所的同事凯雷尔医生称，出现持续咳嗽和发烧等感染新冠病毒症状的人数每天都在增加，医务人员要确保有症状的人得到隔离。一支探险队的队长也告诉媒体，虽然登山者出现咳嗽的症状很常见，但现在有人还出现发烧、身体疼痛等其他症状。

根据尼泊尔旅游部官网，截至4月26日，尼泊尔政府这个登山季发放了394份登山许可。BBC在报道中指出，外国登山客等旅游产业是尼泊尔主要收入来源，去年疫情期间，尼泊尔关闭了珠峰，导致该国经济受到重创，而当前政府则要求在登山客进行检疫后才能前往珠峰大本营进行登山行程。

不过，登山者们依然担心，来来去去的登山者将带入病毒，而当地根本就没有检测设施。一些登山者自带检测设备，以便及时应对。

本轮疫情暴发与印度有关

根据尼泊尔卫生与人口部5月5日下午公布的统计数据，过去24小时，尼泊尔新增确诊病例8659例，新增死亡病例58例，两项数据再达尼泊尔暴发疫情以来的最高数值。

目前，尼泊尔累计确诊病例为359610例，累计死亡病例为3475例。这是尼泊尔出现疫情来，单日新增死亡病例数最多的一天。当天，尼泊尔连续第二天单日新增确诊病例数、新增死亡病例数同时创新高。

尼泊尔流行病学和疾病控制中心主任鲍德尔认为，印度归国人员是尼新冠病例激增的部分原因。卫生部门已经在尼泊尔患者身上发现了来自英国和印度的几种变异病毒。

BBC称，最近几周，尼泊尔的新冠病例数急剧上升，感染率也是印度邻国中最高的。登山界人士担心，如果疫情在珠穆朗玛峰上严重暴发，将造成“毁灭性的后果”。

由于疫情恶化严重，尼泊尔方面宣布，5月6日起停飞所有国际航班，停飞措施将持续至本月14日。

此外，因与印度有“气泡旅行”协议，尼泊尔加德满都和印度德里之间每周仍有2个往返航班，只是所有入境尼泊尔乘客需要在加德满都的酒店里隔离10日。

尼泊尔紧急向中国求援

随着尼泊尔国内感染数字的飙升，包括首都加德满都在内的很多疫情严重地区都面临床位不足和氧气短缺问题。为了缓解医疗压力，轻症患者都被告知居家观察。据《尼泊尔时报》消息，尼泊尔总理奥利发表电视讲话宣布，所有的大型公立和私立医院、医学院都将改造为专门的新冠治疗中心，其中大医院还将建立自己的氧气站。此外，军方还将在每个省增加1000个新冠床位。而常规患者则由小医院接诊。

尼泊尔卫生部长表示，新冠疫情“不只是病毒传播失控，重症比例也随之上升了”——入院患者中17%需要进ICU。在尼泊尔疫情最为严重的省份中，巴格马蒂省入院患者中的重症率达22%，格尔纳利省需要密切监护的患者比例更是高达33%。据路透社消息，随着死亡人数的增多，尼泊尔火葬场工人称“已经感受到了压力”。

在执行封锁措施抗疫的同时，3日，尼泊尔总理奥利请求“邻国、友好国家和国际组织”予以帮助。奥利3日发表讲话称：尼泊尔方面正在向中俄取得联系，希望为他们紧急供应新冠疫苗。他表示：“我想请我们友好的邻国和其他友好国家帮助我们，在新冠疫情面前，各国必须团结起来。我想请求国际社会帮助尼泊尔提供新冠疫苗等各式医疗药物和器具，共同面对新冠疫情。” 文/记者 熊颖琪

相关疫情

印度日增新冠确诊病例破纪录

新华社电 印度卫生部6日公布的疫情数据显示，该国新增新冠确诊病例数和新增死亡病例数均再次打破此前纪录，疫情持续恶化。

数据显示，该国新增确诊病例412262例，累计确诊达21077410例；新增死亡3980例，累计死亡230168例。印度单日新增确诊病例数5月1日首次超过40万例；截至6日，这一数字已连续15天超过30万例。

尽管印度中央政府表示不会实施全面封锁举措来控制不断恶化的疫情，但越来越多的地方政府宣布实施宵禁或封锁。截至6日，包括喀拉拉邦、喜马偕尔邦、马哈拉施特拉邦、奥里萨邦、比哈尔邦和首都新德里在内的10多个邦和地区已宣布实施宵禁或封锁。

印度政府首席科学顾问维贾伊·拉加万5日表示，鉴于目前新冠病毒传播水平居高不下，印度将不可避免发生第三波疫情，应为此做好准备。