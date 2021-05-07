“美白牙贴”热销暴露了怎样的健康素养盲点

近期，7天见效的美牙神器在网络上热销，其中不乏明星“背书”产品，美妆博主、带货主播也都纷纷“安利”。但记者调查发现，有消费者称用后不仅没有效果，还出现了牙酸、牙龈发黑、萎缩等症状。对此，牙科医生表示，此类产品美白主要是通过过氧化物实现，但这种物质的含量并没有行业标准，如果浓度控制在10%以下，漂白效果表现平平；如果冒险增加浓度，则易损伤牙龈软组织。（5月6日《北京青年报》）

“美白牙贴”虽然价格不低，但销量十分可观。该产品广受追捧，除了与明星效应有关之外，还因为很多消费者只看到有效的一面，对夸大的效果充满幻想，希望自己的牙齿也能“7天变白”。又因为使用“美白牙贴”并不缺乏成功的案例，也使追捧这类产品有了充分的理由。只看效果，“美白牙贴”热销成为必然。

然而，该产品“美白”的背后也有另一面。过氧化物既可以让牙齿变白，也能够损害牙龈及周围组织，有时还会导致比较严重的毒副作用。医学上面临很多两难选择，牙科的“冷光美白”就是其中之一：美白物质过氧化物的浓度控制在10%以下，漂白效果平平；如果冒险增高浓度，极易损伤牙龈软组织。正规的医生宁可牺牲美白效果，也要尽量减少毒副作用，但“美白牙贴”可不管这些，让美白物质数倍超标，可以推高产品销量。而不少消费者因为过于看重产品的效果，很少关心其毒副作用。

这种现象并不少见，不少人都能在身边找到真实案例。比如，很多网红减肥药之所以卖得很火，原因在于，禁药“西布曲明”具有一定的减肥效果，但容易忽视的是，它具有对健康危害极大的多种毒副作用。当消费者眼里只有好处没有坏处时，含有“西布曲明”的减肥药就根本不愁卖。有些“黑诊所”十分受欢迎，或许是因为大量使用抗生素和激素，导致效果可见，潜在且巨大的毒副作用，反而被消费者漠视。

如何评价医生的水平，考验着消费者的健康素养。一名好医生在用药时，必然首先考虑并规避药品的毒副作用，当毒副作用较大且不可克服时，即使治疗作用同样很大，医生也会舍弃这种药品，改换其他药品。但这样的医生在部分患者眼里，由于用药见效慢等原因，未必是好医生，相反，庸医则只管有效、不顾风险，因投其所好超量使用毒副作用很大的有效药品，反而被一些患者看好。

消费者看待药品、保健食品、消毒产品、化妆品等产品的作用，也存在相似的盲点。“美白牙贴”受到广泛追捧，不过是这一现象的一种表现形式而已。正确评价医生和看待相关产品，应该作为全民健康素养的重要组成部分，这方面的素养提高了，可消除消费者对“神医”“神药”的迷信心理，让保健食品、消毒产品、化妆品等难以借药品之名坑害消费者。