让体育伴随孩子健康成长

体育更好地融入校园和家庭生活之中，成为一种生活方式，会让青少年受益长远，形成健康完善的人格和积极向上的人生态度

近年来，青少年体质健康水平、校园体育活动开展情况广受关注。体育之于孩子健康成长有着基础性作用，推进青少年体育，需要学校、家庭、社会形成合力、扎实行动。

如何让体育进入孩子们的生活，成为他们成长的“标配”？华东师范大学体育与健康学院研究团队牵头研制的《中国儿童青少年体育健康促进行动方案（2020—2030）》给出了“5+体育”这样的行动愿景，以多样形态为青少年体育构筑起协调发展的体系。

少年强则中国强。参与体育活动，是青少年强健体魄、砥砺品格的重要方式。体育如何更好融入校园生活，需要不断创新。近来，不少地方的校园广播操结合当地特色进行创编，无论是融入传统武术还是时尚舞蹈，都激发了孩子们的参与热情。另一方面，体育也是家庭亲子教育的重要内容，家长放下手机，和孩子一起运动，体育会展现出独特的价值。体育更好地融入校园和家庭生活之中，成为一种生活方式，会让青少年受益长远，形成健康完善的人格和积极向上的人生态度，不断夯实全民体育、全民健康的社会基础。

随着科技进步，智慧体育也在为青少年体育发展持续赋能，无论是日常运动线上打卡，还是体育家庭作业的“数字化呈现”，都为青少年体育发展打开了更为广阔的场景，推动着“5+体育”的愿景能够落地。而“5+体育”重要理念，还在于将“活力校园”“活力家庭”“活力社区”等融为一体，不断提醒人们，推动青少年体育更好发展，责任不仅仅在学校。家庭成员日常亲子体育游戏，社会体育俱乐部的多样选择，以及校内外的各类体育赛事广泛开展，都是在助力青少年健康成长、全面发展。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 15 版）