人民时评：促进健身行业更“健康”

健身行业只有内强管理、外树形象，不断提升服务能力和水平，才能赢得客户、赢得市场

近年来，全民健身蔚然成风，健身消费需求不断升级。《2020中国健身行业数据报告》显示，我国健身会员数已超过7000万。

自2009年我国设立全民健身日、2014年全民健身成为国家战略至今，群众健身热情高涨。如今，随着公共健身设施的普及、体育科技的创新，居民健身方式日益多样。在线上课堂，人气教练授课方式灵活、受到欢迎；在社交平台，许多人自学健身方式；新冠肺炎疫情防控期间，运动体感游戏走入更多家庭……在这种背景下，健身行业只有内强管理、外树形象，不断提升服务能力和水平，才能赢得客户、赢得市场。

在行业快速发展的同时，一些问题也随之出现。比如，个别健身房强制消费、教练入行门槛低、防护措施令人担忧、经营者携款跑路……这些在发展过程中存在的问题，已经影响到整个行业的健康发展，亟待加以规范和整治。

首先，预付费的经营模式容易生变数，继而可能让消费者权益受损。健身房运营成本高，对现金流的迫切需求，让许多健身房选择了预付费模式。从表面上看，消费者通过办卡锁定了低价，经营者获得一定资金得以周转。实际上，预付卡一经售出，健身房就背上了课时“负债”，需要为会员提供服务来偿还。但是，健身房所能承载的客容量是有上限的，会员越多，“负债”也越多，容易影响服务质量；如果会员变少，现金流不足，经营则难以为继。最终，利益受损的还是消费者。

忽视专业性和服务质量，是部分经营者存在的突出问题。人们选择健身房，看重的是设施、环境和体验，特别是有机会面对面接受专业指导。就此而言，教练水平是影响健身房竞争力的关键因素。专业教练不仅拥有健身技能，还掌握运动康复、营养科学等知识，能为学员提供多方面指导。值得注意的是，一些健身房只顾眼前利益，一味扩张规模，重营销轻管理，不在专业水平上下功夫。长此以往，势必不利于行业的良性发展。

对健身行业从业者来说，需要认真思考如何转变经营理念和方式，提高自身竞争力。不少健身房作出有益尝试：进行差异化竞争，在细分领域精耕细作；邀请退役运动员加盟，让专业的人做专业的事；注重线上线下相结合，增强用户黏性；延长产业链，寻找健康食品等盈利增长点……事实证明，准确把握市场需求，积极开拓创新，促进服务提质升级，才能用高品质的服务赢得消费者，在激烈的竞争中生存发展下去。

同时，应加快完善相关法律法规，加大监管力度，增加违法成本，更好保障消费者权益。健身行业也需进一步明确行业规范，如更严格的准入门槛、更权威的资格认证、更严厉的黑名单制度等，自觉营造风清气正的行业环境。北京、上海都推出体育健身行业服务合同示范文本，设置“7天冷静期”， 为7天内未使用的健身卡设置退货保障，不失为有益探索。

“全民健身是全体人民增强体魄、健康生活的基础和保障”。《体育强国建设纲要》提出，到2035年，全民健身更亲民、更便利、更普及，经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上。作为服务群众参与健身活动的重要主体，健身行业应当切实履行社会责任，以实际行动更好助力健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2021年05月07日 05 版）