皮肤科医生孙秋宁和她的700多条科普短视频

孙秋宁在抖音上的名字和她的视频一样简单、朴素、直接，前缀是“皮肤及皮肤美容医生”，只在认证中才注明了供职单位是北京协和医院。

据了解，孙秋宁从1984年开始在协和医院工作，2007年担任皮肤科主任，2014年至2017年担任医学皮肤美容中心主任。

2020年3月11日，孙秋宁入驻抖音后，在第一条视频中简述了自己的从业经历，在评论区中，几个医生同行留言：“孙老师是协和皮肤科顶级专家，广大网友有福了。”自那以后，孙秋宁共发布了700多条科普视频，内容包括荨麻疹如何根治、汗疱疹如何处理、如何正确涂抹护肤品……她的帐号如同一本应对皮肤问题的百科全书，网友有任何皮肤方面的困扰，都能在里面找到答案。

由于全面、严谨、力求做网友听得懂、学得会且实用性强的科普视频，在过去的13个月里，孙秋宁收获了333万名短视频平台用户的信任。对于这个结果，她很欣慰：“这是我从医30多年积累的结果，说的每句话都有理论依据。我做抖音的目的，就是把专业的、正确的皮肤科知识传递给网友。”

孙秋宁在抖音医疗健康公众沟通会上分享医疗科普心得。受访者供图

做医学科普有必要更有意义

“大家好，我是北京协和医院皮肤科孙秋宁医生。经常看到网友抹化妆品的时候非常紧张和小心地点、涂、拍，从一个皮肤科医生的角度出发，我会理解。尤其是在抹霜剂和乳液时，大家会将这些化妆品挤到手心，因为手心温度较高，我们希望化妆品溶解得越软越好，对吧？这时，均匀地抹到脸上才能够让皮肤的角质层吸收，而点涂的过程当中很麻烦，你要去拍的话，它只是一个局部的暴力创伤，所以没什么科学道理。”

从第1条到第700条视频，孙秋宁一直坚持着这样娓娓道来的说话方式。没有花哨的语言和搞笑的噱头，却在短短几十秒内破除一个误区或告诉人们一个正确护肤方法。

“我其实可以把一件很平凡的事形容得很热闹，但在这里我想直接切入主题，告诉大家该干什么。”孙秋宁说。

最开始决定在短视频平台上普及皮肤护理知识，虽是一个朋友的建议，但在孙秋宁心里，要做点什么的想法由来已久。

多年前，她参与农村扶贫计划培训基层医生时就萌发了做科普的念头。“基层医生由于缺乏正规培训，专业知识匮乏，让很多患者的小病没有及时治，大病得不到精准治疗，给他们和家属造成了很大痛苦。”孙秋宁希望通过抖音，告诉大家如何改变生活方式，如何正确对待疾病。

“这些和治好患者同样有意义。”她说。

让网友快速获取正确皮肤护理知识

“双氧水能美白吗？”

“完全不能。”

“可以抹凡士林来保湿吗？”

“如果你的皮肤糙到跟脚后跟一样了，就去抹。”

由于每条视频都与普通人的日常生活息息相关，孙秋宁很快地得到了网友认可。在她看来，能受到如此信任，首先是因为广大网友对北京协和医院的信任，同时也因为皮肤覆盖人体面积达1.5至2平方米，几乎没有人能避免皮肤问题。而更特殊的是，皮肤不仅有疾病状态，更有介于好与坏之间那种影响美观又使人焦虑的临界状态。在孙秋宁看来，医生多做一点，网友就可以免除很大的麻烦，避免更大的痛苦。

据了解，皮肤病很难有统一的治疗方案，所以也让很多打着“民间偏方”旗号的骗子有机可乘。一些患者有块小斑就会担心自己毁容，花了十几万越治越糟，最后只能再到大医院就诊。每次遇到这种患者，孙秋宁都会觉得惋惜。

“专业教科书里讲皮肤的生理结构、各种疾病，但却没有告诉任何人怎么用面膜、每天用几次洗面奶、防晒霜到底用不用抹……你来医院，我可能没时间跟你说洗脸的事，告诉你这是牛皮癣，该抹什么药。大部分医生都是在钻研疾病的特点，但往往忽略了皮肤疾病的护理、预防以及治疗以后的监测。”去年11月，孙秋宁曾在抖音里总结说。

“协和医院的资源太有限了，我就是每天看100个病人也满足不了其他患者的需求。线下看一个是一个，但在抖音上，一下子就有几十万人在观看，这个价值就扩大了，是吧？”在孙秋宁眼中，通过短视频平台把诊室来不及说的话传递给患者更为重要。

以前，孙秋宁一半的病人都是因护肤品使用不当前来就诊的；现在，他们接受了孙秋宁的理念后，再来看病时会非常自信地表示，“我以前用十种护肤品，现在就用面霜和防晒霜，脸上也挺好的。”

这些转变令孙秋宁很高兴。“我们做医学培养要讲究人文教育，书里可能就一句话，但一种病怎么防怎么治，做起来其实有很多细节。病人能在诊疗之外获得正确的信息并从中获益，这让我很有成就感。”孙秋宁说。

把选择的权利交给个人

不过，有人相信就有人质疑，即便孙秋宁身份权威、语气温和，网络上依然存在一些质疑的声音。

建议用毛巾洗脸、没有“天生敏感肌”的说法、大部分皮肤病都不用忌口……孙秋宁的这些观点挑战了很多人原有的认知，也让她产生了被误解后的委屈。一条关于正确洗脸的视频，获得的点赞数量超过了40万，但在评论中有人明确表示不同意她的观点。

“我只是想证明干毛巾上没有细菌，可以用来洗脸，解除‘毛巾很脏’这个顾虑。评论说自己痘痘肌，戒掉毛巾后才没有长痘，这只是个案。”孙秋宁解释道，她只是做科普，选择的权利她会交给观众自己。

“你要根据不同的场景、不同的皮肤形态来决定，而我只能告诉你选择的道理，让你少走弯路。”孙秋宁认为，不存在某种一劳永逸应对皮肤问题的办法，即便是她正在使用的、被消费者奉为明星产品的协和硅霜，也并不是万能的。

“个性化诊疗”“以病人为本”是孙秋宁坚持了36年的行医法则，她想把这种思维方式传播出去。“我在抖音上告诉你一些规律性的东西，就是想让你自己有能力判断，不一定贵的就是最好的，但也不是越便宜越好。而且人的皮肤有瑕疵很正常，没必要因此自卑和过度焦虑。每个人有了这个认知后后，也就能更好地接纳自己了。”孙秋宁说。