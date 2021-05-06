孩子热性惊厥别掐人中 把握时机尽快送医是关键

近日，一条“爸爸凌晨光腿光脚抱女儿看急诊”的视频登上微博热搜，经医生诊断，视频中的孩子为热性惊厥，当晚收入医院儿内科治疗，目前病情稳定。

那么，热性惊厥是什么？孩子出现热性惊厥怎么办？听听儿科专家怎么说。

北京儿童医院急诊科主任王荃介绍，热性惊厥，又被称为高热惊厥，以6个月龄到5岁的儿童最为多见。热性惊厥多在儿童发烧的第一个24小时内发生，发病时，儿童的体温常常超过38摄氏度。病毒感染是热性惊厥的最常见诱因。单纯的热性惊厥不会引起孩子神经系统的后遗症。孩子今后的认知和行为发育跟同龄儿童比，也不会有显著差异。

王荃提示，孩子出现热性惊厥时，应将孩子放在平坦、不易受伤的地板或者床上。周围不要有尖锐的东西，要防止孩子在抽风发作的时候发生跌落而造成继发伤害。松开孩子的衣领，保持呼吸道通畅。让孩子的头部偏向右侧，或让孩子保持右侧卧位。如果孩子的口鼻有分泌物，及时擦拭掉。

要把握好送医院的时间。大多数的儿童热性惊厥发作时间较短，常常在3至5分钟后停止。可以在孩子惊厥停止后，再送去医院。如果孩子以前有过惊厥持续状态，或者本次惊厥时间超过5分钟还没有停止，孩子自行停止的可能性就较小了，此时应立即前往医院。

孩子突发热性惊厥时，一些家长会采取掐“人中”、将物品塞入孩子嘴中等措施。王荃表示，不建议采用这些处理方式。

“掐‘人中’对中止惊厥没有确切的作用。”王荃说，也不要撬开牙关，往孩子嘴里塞任何物品。这种动作除了会伤害到孩子和家长外，别无它用。因为在撬嘴的过程中可能损坏孩子的牙齿，塞东西进嘴可能引起孩子呕吐，严重时可能导致窒息，局部皮肤黏膜也可能损伤。

“我们还经常看见爸爸或者妈妈的手指被孩子咬得血淋淋的状况。”王荃说。

王荃提醒，不要束缚或强行按压孩子。这样可以避免造成孩子软组织损伤，甚至是骨折的发生。不要给孩子服用退热药或喝水，不要刺激或摇晃孩子，以免造成进一步伤害。